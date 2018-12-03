Онлайн-трансляцией и стенографированием в судах займётся робот

Российским судьям представят робота-стенографиста, способного в режиме онлайн составлять протоколы судебных заседаний. Как сообщили в Информационно-аналитическом центре поддержки (ИАЦ) ГАС «Правосудие» при Судебном департаменте, комплекс аудиовидеофиксации судебных заседаний способен при помощи распознавателей речи автоматически составлять тексты протоколов судебных заседаний с приложением аудио- и видеозаписи, включая участников заседаний суда, выступающих по видео-конференц-связи. Кроме того, он позволяет проводить интернет-трансляцию судебных заседаний.

С июля 2018 года он проходил опытную эксплуатацию в Свердловском и Шебекинском районных судах Белгородской области. «Применение аппаратно-программного комплекса для распознавания речи позволяет в среднем почти в два раза сократить время подготовки протокола судебного заседания», — сообщили в ИАЦ ГАС «Правосудие». Но его эффективность может быть и выше, когда секретари судебных заседаний будут полноценно обучены навыкам работы с программным обеспечением.

Наибольший эффект комплекс может дать при длительных судебных заседаниях. Робот-стенографист синхронизирует цифровую запись судебного заседания по нескольким независимым каналам, автоматически регулирует уровень усиления и шумоподавления, ведет текстовую расшифровку фонограмм, в том числе в режиме реального времени.

3-5 декабря в Москве пройдут заседания Совета судей РФ и президиума Совета судей РФ, на которых судьям представят результаты внедрения нового комплекса.

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