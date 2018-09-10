Спецсуды в сфере соцсетей

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков (тезка пресс-секретаря Владимира Путина) предложил создать специальные суды, которые будут рассматривать дела за репосты в соцсетях. По его мнению, «практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм». Песков считает, что необходимо изучить уголовные дела за публикации в соцсетях и отделить те, где репосты и мемы вели к «негативным последствиям», и те, которые опубликовали ради лайков.

По мнению спецпредставителя президента, активные действия в соцсетях представляют собой угрозу для общества. «Отчасти это манипулирование сознанием»,— уверен он.

Господин Песков допустил, что в будущем в России могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей. «Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций»,— пояснил Дмитрий Песков.

Бывший заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов в своём Telegram-канале заявил, что проблема непонимания сегодняшними российскими судами реалий цифрового мира действительно существует, однако разумнее было бы переподготовить судей, прокуроров и следователей, чем создавать какой-то новый госаппарат:

«Про неподготовленность судов к делам, так или иначе связанным с «цифровыми отношениями» было погятно давно. Разумнее не создавать «новых судов» — важно переподготовить, а возможно и специализировать юристов. Важно обучить (пусть никто не обижается) судей, прокуроров, следователей к новым отношениям между субъектами в цифровой среде. Это же, кстати, касается вообще всех. Хорошим и наглядным примером является «специализация» Мосгорсуда по делам с авторским правом. Практика показала, что все готовы учиться».

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Сеть встретила предложение Пескова в основном скептически:

«Песков предложил создать в России сециальные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей» А можно ещё и специальные отдельные колонии создать для внутреннего и внешнего твитера — Ruzana (@Ruzayan) September 10, 2018

В России могут появиться специальные суды для рассмотрения дел в сфере соцсетей на первый раз приговор — полгода подписки на Симонян — водка и мельдоний (@treugolny_hui) September 10, 2018

Басманный шариатский суд по делам Фейсбука. — MeşhurKarınca (@MeshurKarinca) September 10, 2018

Ранее регионы обязали отчитываться перед Генпрокуратурой о каждом новом уголовное деле за экстремизм (статья 282 УК), чтобы ведомство контролировало все стадии рассмотрения таких дел. В свою очередь, Верховный суд готовит поправки в постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности и предлагает при возбуждении дел за репосты учитывать «умысел» и «контекст».

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, подготовленный депутатами Сергеем Шаргуновым (КПРФ) и Алексеем Журавлевым («Родина»), которые предлагают смягчить уголовную ответственность по статье 282 УК. Но ряд экспертов считают, что данная инициатива вряд ли положительно скажется на пользователях Рунета, поскольку административные дела, как правило, заводятся и чаще, и суды выносят по ним решения без состязательности процесса, фактически ориентируясь на показания правоохранителей, без наличия крепкой доказательной базы.

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