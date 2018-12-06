«Цифровая экономика» прирастает Центризбиркомом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову включить Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России в программу «Цифровая экономика», следует из письма, направленного в аппарат правительства, пишет «Ъ». Представитель Максима Акимова Алия Самигуллина это подтвердила, уточнив, что проработка вопроса была передана в Минкомсвязь.

Поручение дано в ответ на обращение председателя ЦИКа Эллы Памфиловой в адрес Дмитрия Медведева, в котором она предлагает учесть предложения ЦИКа при доработке нацпрограммы и включить ЦИК в число ее ответственных исполнителей.

В рамках «цифровизации избирательного процесса» ЦИК предлагает обеспечить доступность голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения и организовать деятельность избирательной комиссии на основе цифровых данных об избирателях, получаемых с использованием национальной системы управления данными, следует из письма госпожи Памфиловой. Также предлагается подключить избирательные комиссии к интернету.

По мнению главы ЦИК, в первую очередь цифровизация должна помочь комиссии облегчить формирование единого регистра избирателей. Он был создан перед президентскими выборами для функционирования проекта «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки.

Кроме того, Элла Памфилова активно поддерживает идею внедрения блокчейн-технологии в избирательный процесс. По ее словам, это позволит сделать избирательную систему недоступной для кибератак и удобной для граждан. Секретарь ЦИКа Майя Гришина отметила, что технологии обновляются и появляются новые направления, поэтому включение в нацпрограмму комиссия считает «необходимым».

ЦИК обеспечит цифровизацию избирательного процесса / / Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена обеспечить цифровизацию избирательного процесса» и обеспечить доступность голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения. Прем.. https://t.co/ZZQ3hcCmsj — Блокчейн ★ Технологии ★ Платформы (@btp_ru) December 6, 2018

Включение в госпрограмму даст ЦИКу возможность получения дополнительных средств на модернизацию существующих систем, полагает президент Фонда информационной демократии Илья Массух. В то же время тема электронной демократии, действительно, не очень полно представлена в нацпрограмме, говорит он.

«Но нужно понимать, что при включении государственного института в программу для сохранения баланса потребуется развивать гражданскую вовлеченность в процесс цифровизации»,— отмечает он. В противном случае есть риск, что институт может начать навязывать технологические решения, существенно влияющие на демократические процессы, предупреждает господин Массух.

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