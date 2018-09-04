В России предостерегли Google от вмешательства в выборы

Роскомнадзор направил официальные письма в Google о недопустимости предоставления своих ресурсов для рекламы незаконной деятельности на территории России в день выборов, сообщил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин в ходе рабочего совещания членов временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ:

«Десятки специализированных YouTube-каналов (их более 40) в постоянном режиме ведут массированные акции с призывами нарушать российской закон. Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в РФ лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете».

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В свою очередь Центризбирком направил руководству Google письмо с разъяснениями, что политические мероприятия, информация о которых распространяется через YouTube, являются незаконными.

«Речь идет о том, что господин Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении 9 сентября в день голосования рекламы массового мероприятия, которое носит политический характер», — сказала член ЦИК Александра Клюкина.

Ни на одно послание Google не ответил, сообщает РКН. При этом в надзорном ведомстве уточнили, что отсутствие реакции будет рассматриваться как вмешательство в выборы.

В МИД РФ сообщили, в свою очередь, что проинформируют американских коллег о том, что их информационные ресурсы «находятся в миллиметре от нарушения российского избирательного законодательства». Посол по особым поручениям Андрей Нестеренко сказал, что Москва фиксирует попытки США вмешаться в российские выборы.

«То есть вот ЦИК, орган, отвечающий за проведение выборов, в письме иностранной кампании прямо врет о законодательстве, за соблюдение которого ЦИК отвечает», — возмущается в своём Facebook политик и один из основателей Общества защиты интернета Леонид Волков. Митинги 9 сентября, считает он, не являются предвыборной агитацией (разумеется), и никак не нарушают избирательного законодательства РФ. Политик также напоминает, что «никаких ограничений на свободу собраний в связи с выборами законодательство не предусматривает».

9 сентября 2018 года в единый день голосования пройдут региональные и федеральные выборы. Региональные — выборы высших должностных лиц регионов, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ. Федеральные — дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам. На этот же день в ряде городов намечены акции протеста против пенсионной реформы.

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