Госдума примет более 60 законов по регулированию цифровой среды

На итоговой пресс-конференции председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал законопроект №608767-7 о «суверенном интернете». По его словам, данная инициатива должна защитить Рунет от внешних угроз и работать в интересах граждан. Но её принятие не должно вести к удорожанию стоимости услуг операторов или снижению скорости:

«Сегодня действительно существуют риски стабильной работы Рунета, причём это не только хакерские атаки, но и возможные действия со стороны других стран. Мы бы хотели с учётом развития цифровой экономики в стране найти решения, которые позволят всем гражданам пользоваться теми сервисами, которыми они хотят вне зависимости от внешних воздействий. Поэтому предложение, поступившее от сенаторов, актуально — его необходимо обсуждать».

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Согласно пояснительной записке, поправками «создаётся инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет». По словам Леонида Левина, все эти шаги «должны быть прозрачны».

Напомним, данный законопроект был внесён сенаторами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой в соавторстве с не менее одиозным депутатом Андреем Луговым в середине декабря текущего года, и уже получил разгромную рецензию со стороны рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при Правительстве РФ.

На днях также с участием Левина состоялось заседание Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, на повестке которого обсуждались маркировка и мониторинг движения лекарственных препаратов, проекты национальной программы «Цифровая экономика» и создание единого цифрового контура в здравоохранении.

Перед началом заседания глава Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что внедрение проектов нацпрограммы «Цифровая экономика» будет осуществляться по шести направлениям:

— совершенствование нормативного регулирования цифровой среды;

— создание информационной инфраструктуры для цифровой экономики (это наиболее затратное и дорогостоящее, по словам премьера, направление);

— обеспечение цифровой экономики квалифицированными кадрами;

— информационная безопасность. «Здесь главную роль играет российское программное обеспечение, — отметил Медведев, — Будем принимать меры, чтобы у нас и свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, платёжных систем»;

— создание российских сквозных цифровых технологий «для того, чтобы их вывести на международные рынки»;

— «Цифровое госуправление». Здесь продолжится работа по развитию сервисов электронного правительства, чтобы расширить доступ к государственным услугам онлайн, в режиме «одного окна».

Также на заседании обсуждалось создание единого цифрового контура в здравоохранении. «Это предусмотрено нацпроектом по соответствующему направлению, — пояснил Медведев. — Мы вчера утвердили его паспорт».

Создание такого цифрового контура подразумевает, что все информационные системы медицинских организаций должны быть связаны друг с другом. «Причём это касается не только государственных поликлиник и больниц, органов власти, — отметил премьер, — Будем привлекать сюда и частные клиники. К 2022 году все государственные и муниципальные медицинские организации должны будут использовать информационные системы для организации и оказания медицинской помощи. Это касается и расписания приёма врачей, и медицинских карт, большинства других документов».

Позже Леонид Левин отметил, что в ходе заседания в рамках обсуждения федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» был одобрен паспорт проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», согласно которому на период до 2021 года планируется принять более 60 законов, связанных с внедрением цифровых технологий в различные области жизни и государственного управления. Это станет приоритетным направлением работы инфокомитета в 2019 году.

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