Архивы онлайн-слежки разместят на отечественном оборудовании

Возможно, полноценное воплощение в жизнь требований «пакета Яровой» затянется ещё на неопределённый срок — Минцифры предложило операторов связи хранить данные пользователей по закону Яровой только на российском оборудовании. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке сказано:

«Проект постановления направлен на обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования. Кроме того, проект постановления позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность. Реализация проекта постановления не повлечет последствий для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации».

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Изменения вносятся в правила хранения операторами связи пользовательского трафика, утвержденные Правительством 12 апреля 2018 г. «Технические средства накопления информации… должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», – говорится в проекте.

Если Правительство утвердит эти изменения, они вступят в силу через 180 дней с даты официального опубликования. Действие положения будет распространяться на техсредства, закупленные после вступления постановления в силу.

О том, что Минсвязи и Минпромторг готовят поправки об отечественном оборудовании для закона Яровой, стало известно в сентябре 2018 г. Президент Владимир Путин поручил министерствам представить предложения по организации производства отечественного оборудования и ПО для хранения и обработки данных еще в 2016 г.

В апреле этого года правительство разъяснило, что по закону Яровой операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. При этом операторы получили небольшую отсрочку – они обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

В России IT-системами в области информационной безопасности для исполнения закона Яровой занимается холдинг «Цитадель». В октябре стало известно, что в совет директоров «Цитадели» перейдет экс-гендиректор сотового оператора «Мегафон» Сергей Солдатенков. Именно «Мегафон» тестировал техническое решение «Цитадели» для исполнения «закона Яровой».

Напомним, буквально через несколько недель после принятия федерального закона 374-ФЗ власти вынуждены были признать, что оборудования для его исполнения в России не производится. Более того, представители операторов признавали — «отдельные виды аппаратно-программных комплексов, например, для съема, каталогизации и складирования массива информации, серийно не производятся не только в России, но и в мире».

Если проследить историю внедрения «пакета Яровой», нельзя не заметить довольно-таки серьёзные сложности в его реализации. В частности, ряд подзаконных актов появился уже накануне вступления в силу отдельных и достаточно важных требований закона, что не могло не поставить в затруднительное положение операторов связи и организаторов распространения информации (ОРИ). Кроме того, изначальные технические требования постоянно менялись, поскольку выполнить их сразу было практически нереально.

Также 374-ФЗ заставил некоторых операторов связи и провайдеров пойти на непопулярную меру — повышение цен на свои услуги. Летом прошлого года стало известно, что им также пришлось использовать для хранения пользовательской информации иностранное оборудование (в виду отсутствия отечественных аналогов), поэтому не нужно быть Нострадамусом, чтоб понимать — повышение цен вряд ли было последним, поскольку компенсировать затраты на приобретение теперь уже «импортозамещённого» оборудования операторам связи придётся за счёт клиентов.

Дата окончания публичного обсуждения проекта постановления — 29 января текущего года, высказывайте свои замечания на странице документа.

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