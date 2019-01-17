Изоляция Рунета одобрена Минцифрой и Роскомнадзором

Минцифры и Роскомнадзор поддерживают законопроект №608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который в декабре 2018 года внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Андрей Луговой. Об этом рассказали замминистра связи Олег Иванов и замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, где обсуждался законопроект.

Напомним, предлагаемым законопроектом предусмотрены следующие положения:

Определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения. Создаётся возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

Вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети Интернет.

«Вся наша жизнь сейчас зависит от стабильного функционирования Интернета. В условиях внешнего давления, политических огульных обвинений мы должны выработать дополнительные технологические гарантии устойчивого функционирования российского сегмента Интернета», — сказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Глава инфокомитета уверяет, что речь идёт не о самоизоляции, а о защите граждан.

Один из авторов законопроекта депутат Андрей Луговой отметил, что «мы делаем не свой Интернет, а создаём дублирующую инфраструктуру».

По его словам, речь не идёт о тотальном контроле и ограничения доступа в Интернет. Суть поправок в закон — обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов при невозможности подключения операторов связи к зарубежным корневым серверам Интернета.

«Сейчас корневые серверы подконтрольны спецслужбам НАТО, — говорит Андрей Луговой, — если нам отрежут Интернет, мы должны иметь возможность быстро восстановить его работу на территории страны».

Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова.

Также на заседании думского комитета в пользу законопроекта высказался представитель Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК). Подтвердил необходимость такого законопроекта и представитель Федеральной службы охраны, отметив, что некоторые его элементы требуют технического уточнения – а такие корректировки можно внести и во втором чтении.

Законопроект поступил в Минцифры в конце декабря. Министерство разослало проект своего отзыва на законопроект по ведомствам, и свои замечания пока что прислали не все – но в уже присланном нет такой критики, которая не позволила бы принять законопроект в первом чтении, рассказал Иванов.

Замечаний Минфина по бюджетной части еще не поступило, отметил Иванов. Но наибольшая часть предложений, которые могут потребовать затрат, уже учтена в нацпрограмме «Цифровой экономики», уточнил он. С ним соглашается соавтор законопроекта Андрей Луговой.

Ранее законопроект критиковали эксперты рабочей группы «Связь и IT» при Правительстве России. По их мнению, данная инициатива имеет недостаточно прозрачные цели, а также предлагает дублировать полномочия разных органов. В частности, «полномочиями по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета» уже занимается ФСБ. «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства», — сказано в заключении экспертов.

«Связь и IT» также считает, что техническая реализация законопроекта пока невозможна: Роскомнадзор не может при необходимости забирать себе контроль над маршрутизаторами от операторов связи. Это потребует введения нового оборудования и найма сотрудников. Члены совета в принципе считают, что давать Роскомнадзору подобную власть может привести к «коррупционным рискам».

Критике подвергли законопроект и эксперты АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ). Такая система маршрутизации трафика создаст критическую точку, отказ работоспособности которой будет вызывать единовременные сбои работы всей национальной системы связи, рассказывал представитель АНО ЦЭ. Эксперты из рабочей группы также сочли высокими риски нарушений в работе сетей связи при исполнении законопроекта, говорится в их отзыве.

Возникали разногласия и при обсуждении расходов. Утвержденный бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика» не предполагает расходов из бюджета на исполнение такого законопроекта, рассказывал представитель АНО ЦЭ. Средства понадобятся на закупку дорогостоящего оборудования для маршрутизации трафика, его последующее сервисное обслуживание и содержание каналов связи, перечислял он.

Также, по его словам, могут появиться расходы на возмещение в судебном порядке затрат, которые понесут операторы, компенсируя абонентам ущерб, причиняемый при управлении трафиком госструктурой. Объем потенциальных расходов представитель АНО ЦЭ уточнить не смог, но даже часовая остановка транзакций, например в сфере электронной коммерции, обойдется в десятки миллиардов рублей, уверен он. Возможные выплаты не исключает и экспертный совет при правительстве. А дополнительные технические средства для сетей связи могут обойтись операторам примерно в 15 млрд руб., говорится в отзыве экспертного совета.

Закон о защите Рунета не позволит России полностью изолировать себя от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета в РФ, заявил «Интерфаксу» руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк:

«Речь в законопроекте идет о том, что мы созданием монополизированной под контролем государства инфраструктуры якобы защищаемся от возможного отключения нас от внешней сети. Хотя таких прецедентов за всю историю развития интернета не было ни разу. Были ситуации наоборот — когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне».

.

По его словам, даже если на реализацию законопроекта будут выделены большие средства, эффективность такой самоизоляции не будет стопроцентной. «Если политическая воля будет принята, что мы готовы выделить многие миллиарды долларов из бюджета РФ, то можно, конечно, на какое-то время эффективно заблокировать самих себя от всемирной сети. Но мне кажется, что такая модель долго не устоит, и все равно у пользователей из России появятся другие возможности проникать во всемирную сеть», — считает глава РосКомСвободы.

Козлюк заявил, что в формате существующей в стране интернет-инфраструктуры отключиться от внешней сети полностью невозможно. «У нас множество трансграничных переходов интернет-трафика, сама инфраструктура развивалась максимально открыто и конкурентно. Именно поэтому у нас по факту есть такой хороший, быстрый и достаточно недорогой интернет, который мы имеем. Один из самых дешевых и быстрых в мире. Но вот те инициативы, которые вложены в законопроект, однозначно и удорожат для россиян интернет, и сделают его менее быстрым», — сказал Козлюк.

Он также считает, что это может привести к появлению «теневого рынка» интернет-трафика. «Будет такая некая переориентация технологий, контрабанда трафика и все такое. То есть эффективно на 100% отгородить самих себя от внешней сети не получится. Но максимально сделать препоны — это все зависит от количества вложенных средств. Поэтому возникает вопрос: насколько это обосновано и оптимально с технологической стороны? Тут заложено много рисков и для развития интернета в России. Конечно, можно построить такой аналог китайского «фаервола», но мы слишком различны по построенной инфраструктуре интернета с Китаем. Как только интернет пришел в Китай — он сразу встал под государственный контроль, там мало трансграничных переходов интернет-трафика», — отметил Козлюк.

Напомним, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предложил Правительству РФ пригласить интернет-компании и бизнес в цифровой сфере для обсуждения столь серьёзного законопроекта. Инициатива Боковой-Клишаса-Лугового будет болезненно воспринята теми, кто «инвестирует в интернет и цифровые технологии, потому что они не всегда чувствуют, а где те ограничения и как они будут работать». По его мнению, кроме вопросов безопасности интернета есть еще вопросы инвестиций в цифровую экономику и развития российского сегмента.

.



.