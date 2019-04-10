В решениях о криптоблокировках растет произвол

Российские суды выносят решения о блокировке сайтов, связанных с криптовалютами, по шаблону. Например, на днях Роскомнадзор, опираясь на решение Комсомольского районного суда города Тольятти №2-1133 за 23.05.2018 г., заблокировал биткоин-обменник buybit.net:

reestr.rublacklist.net/record/1450441/

Примечательно, что в опубликованном тексте судебного дела, на основании которого сайт был внесен в реестр запрещенных, отсутствует какое-либо упоминание его домена — эти места заменены многоточиями:

«Признать информацию, распространяемую посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте … информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено».

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Основания для блокировки остались прежними, как и в серии других аналогичных дел: «Криптовалюты, в том числе и биткоины, являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации».

Пропущенное название конкретного домена в тексте решения суда создает впечатление конвейерности таких дел: «Согласно представленным суду скриншотам, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» имеется сайт с адресом: …на страницах которого размещена реклама об «электронной валюте» Bitcoin (биткоин), представляющей собой виртуальное средство платежа и накопления».

В интервью Forklog адвокат, управляющий партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян считает, что отсутствие наименование домена в решении, скорее всего, является результатом «безграмотных действий сотрудников канцелярии суда, которые эти решения размещают в публичном доступе». «Закон обязывает их удалять лишь персональные данные участников процесса, но на практике мы уже не в первый раз сталкиваемся с тем, что вместе с данными участников выпиливаются и адреса сайтов, и суммы взыскиваемой компенсации. Объяснить причину этого невозможно. Это большой баг, который встречается повсеместно и характеризует степень открытости нашего отечественного судопроизводства», — отмечает он.

Руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк в комментарии журналу ForkLog также подтвердил, что обезличивание сайтов в опубликованных судебных решениях — частая практика в РФ, хотя и абсурдная:

«Дела по блокировкам сайтов, конечно, зачастую похожи друг на друга. Прокуроры обмениваются своей успешной практикой по наращиванию палок в своих отчетах, и штамповка дел по единому образцу не редкое явление».

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Глава РосКомСвободы напомнил, что проведение слушаний дела о блокировке сайтов в отсутствие их владельцев и администраторов является неправомерным: «Есть разъяснение Верховного суда о том, что суд обязан приглашать на процесс по ограничению доступа к сайту его представителя. На практике этого не происходит. Но зато есть высокие шансы выиграть апелляцию в судах высших инстанций на этом основании, и наказать прокуроров рублем за это. У юридической службы «РосКомСвободы» такие успешные кейсы уже были».

Таким образом решение о блокировке обменника buybit.net является неправосудным, подчеркивает Саркис Дарбинян. «Несмотря на то, что Высшая судебная инстанция разъяснила, как следует рассматривать такие дела по Кодексу административного судопроизводства, у нас до сих пор нет судебного прецедента, поэтому суды продолжают штамповать подобные судебные акты, не взирая на позицию судов других субъектов и не всегда зная про позицию ВС РФ», — добавил он.

Напомним, в марте Роскомнадзор, руководствуясь аналогичным решением Куйбышевского районного суда города Омска от 24 июля 2018 года о признании биткоина «денежным суррогатом», заблокировал доступ к четырем криптовалютным обменникам: Bestchange.ru, Fastobmen.net, Pushpayer.com и Xchange.cash.

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