Регулируя интернет, не стоит стричь всех под одну гребенку

Уже много было рассказано о ЕС с его Директивой об авторском праве, а теперь еще и Регламентом о террористическом контенте. И об Австралии с ее законами о запрете шифрования информации и об «одиозном контенте». В Индии уже принято несколько законов об ограничении интернета и обсуждаются новые. Есть еще и Великобритания, Германия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Камерун и прочая, и прочая. Ну и, конечно же, в США также находятся на рассмотрении несколько очень плохих идей.

Если мы рассмотрим «проблему», которую все эти законы пытаются решить, то ее можно свести к следующему: «люди занимаются в интернете плохими вещами, поэтому интернет необходимо регулировать». К сожалению, именно эта теория регулирования (к тому же тупо применяемая) стоит сегодня за большей частью предложений по регулированию интернета. Это проблематично по ряду причин, отчасти потому, что законы регулируют не ту сторону. В идеале мы должны преследовать людей, которые делают плохие вещи, а не инструменты или сервисы, которые они при этом используют (или инструменты и сервисы, просто информирующие о плохих вещах).

Что ж, есть и вторая теория, лежащая в основе многих подходов к регулированию: «Google и Facebook большие и плохие, поэтому все, что их наказывает, является хорошим регулированием». Для меня в этом подходе еще меньше смысла, чем в первом, но он, безусловно, заставляет людей задуматься, по крайней мере, в ЕС (и, возможно, в США).

Объедините эти две теории регулирования интернета, и вы получите полный бардак. Они скорее бьют кувалдой по значительной части всемирной сети, чем ищут целенаправленные подходы. Кроме того, сейчас так много внимания уделяется Google и Facebook, что многие из регулирующих законов написаны исключительно с прицелом на эти две платформы, и не принимают во внимание то воздействие, которое законы могут оказать на другие интернет-компании, многие из которых работают на совершенно других основах. Ранее я уже высказывал свои мысли о том, какой подход к регулированию действительно «нанесет удар» по технологическим гигантам при сохранении открытого интернета, но этот подход потребует очень большого изменения мышления (я все еще надеюсь, что оно произойдет).

В своей статье «Нормативно-правовая база для Интернета» Бен Томпсон предлагает гораздо более практичный подход к регулированию. Он, как и я, скептически относится к большинству попыток регулирования, но, признавая, что это произойдет абсолютно независимо от того, насколько скептически мы настроены, Бен предлагает такую основу для размышлений о регулировании интернета, которая (надеюсь) сможет свести к минимуму наиболее негативные последствия подходов, используемых сегодня.

Вы должны прочитать всю его статью, чтобы понять ход мысли, подоплеку и сущность предлагаемого подхода, но ключевым моментом идеи Томпсона является признание того, что существуют различные виды интернет-компаний, и это абсолютно верно не только для компаний, но и для предоставляемых ими услуг. Бен надеется на то, что подходы к регулированию могут быть более тонко настроены и специализированы. В этом случае у нас был бы гораздо меньший побочный ущерб при попытках провести квадратное регулирование сквозь круглые интернет-сервисы.

Следующая идея Томпсона состоит в пересмотре общепризнанных концепций «бесплатного» (free as in beer) и «свободного» (free as in speech) контента, знакомых каждому пользователю интернета. Бен говорит о третьей довольно известной и давно обсуждаемой концепции, называемой «свободной ответственностью» (free as in puppy), подразумевающей, что ты получаешь что-то бесплатно, но для поддержания в будущем должен будешь за это платить.

Большинство людей на Западе согласны, по крайней мере теоретически, с идеей, что интернет должен сохранять свободный контент. Китай же представляет собой предостерегающую историю о том, как технологии могут быть использованы в противоположном направлении. Однако вопрос заключается в том, должны ли мы наряду со свободным контентом сохранять и бесплатный?

В частности, Facebook и YouTube предлагают одновременно и свободный и бесплатный контент: контент можно создавать и распространять бесплатно без какой-либо ответственности. Может было бы лучше, если бы контент, который общество считает проблематичным, обладал бы «свободной ответственностью», то есть подразумевал бы расходы для пользователя, соотносимые с возможными моральными расходами для общества?

Теоретически это позволяет странам, считающим, что в интернете существуют определенные проблемы, более узко ориентировать свое регулирование, не нанося вреда всему интернету:

Четкая классификация имеет решающее значение для разработки регулирования, которое фактически решает проблемы без неблагоприятных побочных эффектов. В Австралии, например, нет необходимости беспокоиться о сайтах с общим хостингом, скорее, её беспокоят Facebook и YouTube. Точно так же Европа хочет обуздать технологических гигантов без лишних проблем для небольших онлайн-компаний. И с теоретической точки зрения следует регулировать именно то место, где происходит сбой, но ограничить регулирование только этим местом является довольно трудной задачей.

Признаюсь, что я не убежден вполне моделью Бена Томпсона, но она дала мне повод для размышлений. По крайней мере, при регулировании поддерживаемых рекламой платформ решаются некоторые проблемы. Регулирование будет фокусироваться на уровне приложений и на конкретном типе услуг. Такой подход может потенциально подтолкнуть нас к миру «протоколов, а не платформ» (более регулируемый мир платформ с поддержкой рекламы может подтолкнуть компании к изучению бизнес-моделей, не основанных на рекламе).

У меня все еще много сомнений, однако, несмотря на все жалобы о том, что Google и Facebook сделали с моделью, основанной на поддержке рекламы, мы должны согласиться с тем, что эта модель создала несколько невероятно мощных сервисов, которые действительно сделали удивительные вещи для многих, многих людей. Все сосредоточены на недостатках, но мы не должны и забывать, сколько хорошего мы получили благодаря интернету, построенному на рекламе. Можно ли это улучшить? Абсолютно. Но не стоит считать всю интернет-рекламу проблемой. Если должен существовать регулирующий подход, он должен быть направлен не только на характер платформы, но и на конкретный и четко сформулированный вред, который регулирование пытается устранить. Тогда мы сможем взвесить потенциальный вред и пользу, а затем оценить, насколько эффективен регулирующий подход.

Я по-прежнему скептически отношусь к тому, что большинство законов по регулированию интернета будет очень хорошо функционировать и устранять реальный вред (а также делать это, не запрещая много хороших вещей), но, поскольку у нас будет много дискуссий на эту тему в ближайшие недели, месяцы и годы, мы могли бы также начать обсуждение и самих законов регулирования интернета.

Оригинал: Mike Masnick, Techdirt

Перевод: РосКомСвобода

