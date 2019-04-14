Битва за свободный интернет: «Разделяй и властвуй!»

В первой половине марта по стране прошла череда митингов за свободный интернет, включая Москву, Питер и Хабаровск. Самый мощный пикет прошёл в Москве, в котором участвовало около 15 тысяч человек. Возмущались достаточно цивилизовано, и даже с властями это предварительно согласовали. Хотя без арестов всё же не обошлось – более 20 граждан задержали за управление нелицензированными «беспилотными летательными аппаратами» в виде синих воздушных шаров. Поводом для митингов стало принятие в I чтении законопроекта, согласно которому власти РФ изменят нынешнюю структуру российской сети, чтобы получить возможность блокировать неугодные ресурсы и, при случае, даже изолировать весь интернет от внешнего мира или, вообще, его отключить. Что, согласитесь, не может не насторожить борцов за свободу распространения информации. Да и любому разумному человеку также стоит задуматься, что это означает конкретно для него и почему это произошло. Давайте попробуем разобраться в ситуации более подробно и понять, что послужило поводом для принятия данного законопроекта.

Думаю, стоит начать с того, с чего всё началось. «И вот когда одна обезьяна швырнула камень в другую…» Нет, это будет слишком издалека. Давайте возьмём ближе, например, от 20 сентября 2018 года. В тот замечательный день в США, с подачи администрации Дональда Трампа, была принята Национальная стратегия по кибербезопасности.

Важной деталью этого официального документа стало расширение возможностей киберкомандования США «проводить превентивные и наступательные операции в отношении враждебных государств», таких как Россия, Северная Корея, Иран и Китай.

Среди основных целей новой стратегии стоит выделить: «сохранение мира и процветания путём укрепления способности США и их партнёров предотвращать враждебные кибератаки и, в случае необходимости, наказывать злоумышленников, а также наращивание влияния за пределами страны и расширение зоны открытого и надёжного интернета».

Иными словами, документ, который опубликован в открытом доступе, призван показать гражданам «враждебных стран», кто здесь хозяин и что «про-американская» ответная агрессия уже близко. Теперь Киберкомандование ВС США преобразовано в самостоятельную структуру Вооруженных сил США и наделено властью карать всех, кто смеет вмешиваться в политику этого государства посредством злонамеренных кибератак.

На протяжении последних лет всему миру активно внушали, что американского президента на самом деле выбрали российские хакеры, а теперь этот самый «избранник русского олигархата» занимает радикальную позицию и собирается наказывать своих же благодетелей.

В общем, он развязывает руки, но, только вот кому?

Ответная реакция «русских хакеров» не заставила себя ждать. 18 декабря 2018 стало известно, что Роскомнадзор планирует потратить около 20 млрд руб на новую технологию – DPI (deep packet inspection) для борьбы с запрещёнными сайтами и сервисами. Как видно – чтобы ослабить «враждебное влияние».

В начале марта 2019 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе российского интернета в случае отключения России от мировой сети в виде санкций со стороны других государств. А 11 апреля прошло втрое чтение. Третье состоится 16-го числа. Стоит отметить, что даже не в случае отключения, а при возникновении такой угрозы. А это, согласитесь, разные вещи.

Инициаторы законопроекта со временем стали признавать, что «суверенизация» будет не бесплатна для россиян и обойдётся в 20 млрд руб, что совпадает с суммой, которую ещё в декабре собирались выделить на технологию DPI, потом сумма увеличивалась и увеличивалась в их высказываниях и доросла до 60 млрд руб. Реальные же цифры расходов на это несколько иные: по оценке экспертов рабочей группы «Связь и IT» при Правительстве РФ — «суверенизация Рунета» обойдется российскому бюджету в 134 млрд руб.

Многие независимые эксперты отметили, что принятие законопроекта стало ответной мерой на новую стратегию по кибербезопасности США, и является неизбежным злом во имя национального благополучия.

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Разделяй и властвуй!

Под видом «адекватной реакции» в руках государства может оказаться весь российский интернет-трафик, который собираются пустить через специальные точки обмена, что позволит фильтровать как внутренний, так и внешний трафик. Любой оператор связи, соцсеть или мессенджер смогут подключиться к подобной точке только после одобрительного решения властей. Отключение от точки доступа также будет происходить по решению «специальных органов».

При этом, блокировать неугодные ресурсы государственные органы смогут и без введения в стране «чрезвычайной ситуации».

Таким образом, решение американского президента оказалось крайне удобным, для тех, кто всеми силами старается обеспечить безопасность в России. Это будет своеобразный рубильник для интернета, который можно будет отключить при возникновении «опасного положения» в стране.

Но, главное – это контроль. Видимо, крайне важно, чтобы российский интернет стал похож на эфир Первого Канала, где всем правильно расскажут, какой мир на самом деле, за кого нужно голосовать, и как должен думать законопослушный гражданин.

И от кого бы защищались Россия и США, если бы не взаимная «агрессия»?

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Северная Корея 2.0

Убить свободу ради безопасности?

А почему бы и нет? Только посмотрите, как благоденствуют граждане этой великой страны. Им ничего не нужно – о них партия заботится. Зачем им чужеземные ценности?

Об особенностях национального интернета в Северной Корее можно почитать, например, здесь. Главное достояние страны – это внутренняя сеть Кванмён. По официальным данным насчитывает около 5 тысяч интернет-ресурсов, но, позже, как выяснилось – это всего 28 сайтов. В этой стране даже своё интернет-кафе было, правда, потом закрыли. «Во избежание», так сказать.

Разве это не прекрасно, когда доступ в мировую сеть имеют только избранные, преимущественно, чиновники и представители спецслужб?

Меня теперь точно в Северную Корею не пустят, а так хотелось… Главное, чтобы из России не выгнали.

Ибо, как сказал Великий Вождь – не по чатам ошиваться надо, а работать! Нечего тут помогать врагам отечества…

А у России очень много врагов, например, Telegram и Bitcoin, которых непременно нужно обезвредить. С первым ничего пока не вышло, со вторым, на мой взгляд, даже и пытаться не стоит. Поэтому, Роскомнадзор решил отыграться хоть на ком-то и заблокировал мониторинг обменников Bestchange.ru и сайты трёх криптообменников. Отечество в безопасности. Ведь главное, чтобы на территории РФ не было «денежных суррогатов».

Я не зря привела Северную Корею в пример, и это не просто уже, честно говоря, заезженный штамп. Дело в том, что централизованный и монополизированный интернет – гораздо более уязвим для враждебных атак со стороны других государств, нежели децентрализованная структура без единой точки отказа. А, вернее, той самой «кнопки» с помощью которой можно оставить граждан без средств коммуникации.

Почему именно без всех средств? Потому что сегодня мы наблюдаем как постепенно сливаются в одно телефония, телевидение, радио и сам интернет. Думаю, что вскоре все эти понятия останутся в прошлом и останется одно целое и нерушимое – интернет. Международная коммуникационная сеть.

Теперь, стоит вспомнить, как упал интернет в Северной Корее, после того как президент Барак Обама обвинил северокорейских хакеров в атаке на компанию Sony Pictures и пообещал наказать виновных.

Неужели ошибка северокорейского лидера ничему не учит? Не думаю, что наши лидеры столь недальновидны, и не понимают, что предложенная модель централизованного интернета только ослабит защиту. Но, вот вопрос – а есть ли от кого защищаться?

В таком случае – зачем всё это? Зачем было столько обсуждать закон Яровой, о котором я сама писала год назад, и который до сих пор толком не работает. Для чего было нужно пытаться помпезно, но безуспешно блокировать Телеграмм? Зачем такие лидеры мнений как Павел Дуров и Алексей Навальный призывают людей выходить на митинги?

Каждой стране на этой геополитической карте отведена своя роль – одни страны проповедуют модель псевдо-демократии, другие опускают железный занавес, третьи управляют людьми с помощью радикальных религиозных учений. Но, суть не меняется – главное, чтобы люди находились в подчинении и свято верили, что их модель жизни самая правильная.

Для демократической модели крайне важно чтобы всегда существовала оппозиция. Чтобы люди верили, что это они выбирают как им жить.

Но, на деле, мнение рядовых граждан никого не интересует. Государство способно подавить любые беспорядки. При необходимости, всех митингующих могут просто намотать на гусянки танков и глазом не моргнуть, через некоторое время предав анафеме.

Но, этого не произойдёт в таких странах как США или Россия. Модель рабовладения себя не оправдала. Птицы в клетках не поют, а человек в кандалах работает плохо и всё время думает, как убежать. Низкий уровень жизни в Северной Корее – наглядный тому пример. Но, такая страна нужна чтобы жители других стран смотрели на это, и радовались, что у них свобод гораздо больше. В общем, классно, что мы живём гораздо лучше нежели в люди в Зимбабве или Северной Корее. Противопоставление власти демократической и тоталитарной создаёт необходимый контраст.

Но, подобный принцип управления «Разделяй и властвуй» хорошо работает только при одном условии – люди должны обязательно верить, что существует реальное глобальное противостояние между различными странами и сверхдержавами мира. Пока люди будут обсуждать какой лидер лучше и какая модель интернета правильнее – транснациональные компании будет заключать договора, ресурсы вашей страны расхищаться, а олигархат обогащаться.

Можно, конечно, гневно потрясать вилами, пока вам это позволяют делать. Это не значит, что митинговать не нужно – это необходимо делать обязательно, но, помнить, что сам по себе протест не является основополагающим фактором.

Такие акции, как Цифровая Оборона являются отличным противовесом правительственному произволу и неважно, на чём последний основан. Если бы люди молчали при любом раскладе – никакой даже видимости демократического общества не потребовалось бы, и мы так и продолжали бы жить в феодальном строе.

Но, и сейчас людям не стоит останавливаться на достигнутом, и осознать, что их постоянно отвлекают относительно малосущественными проблемами, решение которых от простых граждан, по большому счёту, не зависит. В этом случае, у них появится шанс задуматься над гораздо более важными вещами.

Например, над тем, почему каждый день столь похож на все предыдущие и почему за последние столетия, по сути, ничего не изменилось, не считая ещё более совершенных и изощрённых моделей управления.

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Автор: Катерина Кондратенко,

специально для РосКомСвободы

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