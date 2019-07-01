VPN от Касперского стал блокировать сайты по реестру Роскомнадзора

Как и ожидалось, согласившийся выполнять требования федерального закона № 276-ФЗ VPN-сервис Kaspersky Secure Connection приступил к блокировке интернет-ресурсов, которые внесены в реестр запрещённой на территории России информации. Об этом РосКомСвободе сообщили наши подписчики, протестировавшие сервис на своих устройствах. «Взял протестировать на сервак, — написал нам один из них. — Убивает всё. Тестировал на blackberry.com и прочих ресурсах из Реестра. Он просто выдает, что ресурса не существует». Потом на компьютере, жалуется пользователь, «столько следов от Касперсого — куки, бинарники и прочее — что руками удалять надо всё, и <прямая цитата> ОН ЛОГИРУЕТ ВСЁ, при желании можно прямо с компа по файлам глянуть, где ты бегал». В настройках это всё неотключаемо, уточняет он, приходится задействовать специальный программы по очистке.

Как видно из предоставленного нашим подписчиком скриншота, сервис пишет о недоступности запрашиваемой страницы в России, ссылаясь на ограничение доступа на основании федерального закона 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите информации):

Блокирует всё, что в Реестре, также отмечает он.

«Доброго дня, — пишет другой подписчик, — у меня Касперский Secure Connection (vpn).Он действительно блокирует сайты которые и так заблочены. Так что да, он сотрудничает с РКН».

Эту же информацию подтвердил ещё один пользователь:

«Вот, как оно есть. Мобильное их приложение такую красивую запретную страницу не показывает, а коннектиться просто не даёт, браузер пишет ERR CONNECTION RESET», — сообщил он.

Напомним, в марте текущего года Роскомнадзор направил десяти VPN-сервисам требование о необходимости подключения к системе ФГИС, чтоб блокировки запрещённых ресурсов происходили автоматически. Единственным сервисом, согласившимся сотрудничать, стал Kaspersky Secure Connection, остальные либо отказались, либо проигнорировали РКН, срок ультиматума которого закончился в середине мая, и теперь он должен начать блокировки «отказников». Однако на днях российское надзорное ведомство заявило об отсутствии в его планах ограничивать доступ к VPN-сервисам, не подключившимся к ФГИС. Там посчитали, что если эти сервисы игнорируют требования российского законодательства, разумнее будет штрафовать их, а не блокировать. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к РКН, а глава ведомства Александр Жаров заявил:

«У нас есть право блокировать VPN-сервисы, которые не исполняют закон, но нет обязательства делать это в какой-то определенный срок. Есть девять сервисов, которые закон не исполняют. Мы, возможно, подождем принятия нового закона о штрафах. Конкретный план наших действий обсуждать не готов».

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Также в середине июня текущего года в Госдуму был внесен законопроект, повышающий штрафы с нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Самый крупный штраф ждет компании за невыполнение требования о хранении в России персональных данных россиян: за первое нарушение – 2–6 млн руб., за повторное – 6–18 млн руб. Прежде Роскомнадзор добился в суде штрафов для Twitter и Facebook в размере 3000 руб. за нарушение этой нормы.

До 2–6 млн руб. штрафы будут повышены за отказ предоставить правоохранителям информацию о пользователях, их сообщениях, а также за отказ передать ФСБ ключи декодирования. Предусмотрен штраф и для поисковиков – за отказ удалять из поисковой выдачи сайты с запрещенной в России информацией, для них штраф составит от 1 млн до 3 млн руб. вместо нынешних 500 000–700 000 руб.

VPN и анонимайзеры по закону можно только заблокировать – в КоАПе штрафов за отказ подключаться к ФГИС и за отказ ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам не предусмотрено. В поправках, которые рассмотрит Госдума, штрафов для VPN также нет.

Представитель Роскомнадзора не смог объяснить, будет ли служба лоббировать добавление штрафов для VPN в этот законопроект.

Все VPN-сервисы, которым Роскомнадзор направлял уведомление, за исключением сервиса «Лаборатории Касперского», находятся за рубежом – в Панаме, Великобритании, Израиле, США, Швейцарии и т. д., знает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Роскомнадзору добиться выплаты штрафа от них будет практически невозможно: российское национальное законодательство не имеет никакой правовой силы и обязательственного значения в странах, где расположены VPN, говорит он.

«Реального способа привести в исполнение штрафные санкции просто не существует, принудить эти компании выплатить штрафы, наложенные в России, на территории перечисленных государств по правовым и политическим причинам невозможно», – уверен Горбунов.

Но в России есть прецеденты, когда иностранные компании выплачивали и большие штрафы: например, в 2017 г. Google отдал 438 млн руб. за нарушение закона о конкуренции, а в феврале 2019 г. – 500 000 руб. за отказ подключиться к ФГИС.

Действительно, оплачивают штрафы – чтобы их не заблокировали на территории России, говорит Горбунов, но если VPN решат, что им выгоднее быть заблокированными, чем платить штраф, они могут согласиться и на блокировку.

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