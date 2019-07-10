Неуважение к власти: от штрафов до административного надзора

«Октябрьский районный суд Удмуртии оштрафовал местного хоккеиста за неуважение к власти», — сообщает в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков. В пресс-службе суда уточнили, что 20-летний Даниил Фертиков в мае разместил в Instagram сторис с информацией, «адресованной главе Удмуртии Александру Бречалову», где использовал текст с нецензурной лексикой. Полицейские составили на него протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Фертиков не пришел на заседание суда, но извинился за поступок и раскаялся. Постановление суда обжаловано не было.

На сайте «Национальной молодежной хоккейной лиги» сказано, что Фертиков — нападающий, выступал в составе удмуртской команды «Прогресс».

В Архангельске Октябрьским районным судом прекращено дело о неуважении власти, возбужденное за комментарий о судьях в соцсети в отношении местного жителя Александра Пушкина.

Суд признал, что «привлечение к ответственности за несогласие с судебными актами, независимо от использования ненормативной лексики, противоречит смыслу правосудия». По словам Павла Чикова, это третье дело о неуважении власти, которое было прекращено в России.

В решении судья указал, что правосудие предполагает повышенное внимание общества к судебным актам, поэтому появление мнений, отличных от выводов суда, неизбежно.

В мае Пушкин был оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбление судей в паблике «Поморье — не помойка» во «ВКонтакте», в котором пользователи критиковали стройку в Шиесе Архангельской области. Под одним из постов Пушкин написал: «Судьи, вы че, ****** ? Готовы жить в Архангельске с московским мусором?»

Чиков также рассказал, что центр «Э» с апреля отслеживает активность этого паблика и совместно с отделом «К» местного управления внутренних дел устанавливает пользователей, оставивших негативные комментарии. Было инициировано пять административных дел о неуважении власти, включая дело Пушкина.

В отношении жителя посёлка Калевала Республики Карелия Романа Ватанена полиция просит суд установить административный контроль.

«Полицейские, — уточняет глава «Агоры», — ссылаясь на две административки, в том числе со штрафом за неуважение к власти от 31 марта 2019 года, просят установить административный надзор на три года. Полиция хочет, чтобы Ватанен два раза в месяц отмечался в отделе, ночью находился дома и не выезжал за пределы района».

Ватанен был судим за совершение преступления, отбывал наказание в виде лишения свободы, освободился в 2014 году. Административный надзор над ним уже устанавливался, но был снят. По мнению Чикова,

«Статья о неуважении к власти создает условия для многолетнего поражения в гражданских правах».

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Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Удмуртии Тимофей Клабуков считает «назначение штрафа за оскорбительный пост в отношении представителя власти в социальных сетях – крайне недальновидное решение».

По его словам, эффект от назначения наказания может быть обратным. «Это решение не снизит, а лишь увеличит негатив по отношению к представителям власти, приведет к озлоблению пользователей социальных сетей. В итоге, чтобы выразить свое отношение к власти, пользователи будут вынуждены регистрировать «левые» аккаунты и писать не под своими фамилиями. Это абсурдное решение, с какой стороны на него не посмотреть», — заявил Клабуков.

Не забывают правоохранители и о других статьях, по которым можно привлекать граждан к ответственности за посты в интернете, в том числе и из УК РФ. Так, на днях следователь СКР допросил Галину Горину в качестве подозреваемой по делу о посте ВКонтакте про теракт в здании УФСБ Архангельской области. В начале июля по этому делу в её квартире был проведён обыск. Защитник Галины — адвокат «Агоры» Андрей Лепёхин. Дело расследуется по статье 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма). Горина вину не признала, пояснила, что публикация была репостом с другого паблика. Текст направили на экспертизу.

Ранее на Горину был составлен протокол о распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП) из-за стихотворения «Последние пожелания Иванам», внесённого в Федеральный список экстремистских материалов как возбуждающее ненависть к российскому народу.

Напомним, недавно Генпрокуратурой РФ была разработана и выложена на независимую антикоррупционную экспертизу инструкция по блокировке оскорбляющей власти информации и недостоверных новостей. Дата окончания экспертизы — 17 июля 2019 г.

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