В Госдуме признали несовершенство законов о фейках и неуважении к власти

В пресс-центре «Парламентской газеты» прошла пресс-конференция с участием главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным, где были подведены основные итоги работы комитета за весеннюю сессию 2019 года. В течение весенней сессии с участием Комитета было разработано и принято пять федеральных законов, три из которых получили широкий резонанс в обществе, напомнил Левин.

«Для закона «О надежном Рунете», который призван обеспечить гарантированную доступность социально-важных сервисов и российских интернет-платформ в случае возникновения масштабных сбоев в сети Интернет за пределами Российской Федерации, сейчас идет процесс разработки системы подзаконных актов», — сообщил он.

Насколько успешно воплощается в жизнь этот закон, глава профильного комитета не сказал ничего, однако стоит напомнить, что работа над подзаконными актами к 90-ФЗ в данный момент очевидным образом буксует, а также, как заметил владелец Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин, сопровождается разного рода регламентными нарушениями, в частности — неверной оценкой регулирующего воздействия (ОРВ), нечеткостью формулировок и другими проблемами. Другие эксперты называют «суверенизацию Рунета» в том виде, как её представляют власти, невыполнимой.

«Первые случаи правоприменения законов «О противодействии фейкам» и «Об оскорблении институтов власти» показали, что, несмотря на точность и проработанность формулировок, отмечаются прецеденты их вариативного толкования. В этой связи руководство МВД было вынуждено направить соответствующие разъяснения в региональные управления», — отметил Левин.

«Еще раз подчеркиваю, в этом законе речь идет о государственных символах и ни о чем другом, — заявил он, комментируя случай с якутским журналистом. — Поэтому в данной ситуации понятно, что везде разный уровень квалификации участковых на местах и следователей. Но судебные инстанции должны были внимательнее относиться к подобного рода делам и внимательно читать закон, не поддаваясь на давление в регионах со стороны их руководителей. Я рассчитываю, что … это решение, безусловно, будет оспорено. Я попрошу Союз журналистов подключиться к этому вопросу».

Ранее якутский городской суд признал Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Представитель журналиста, заместитель главного редактора газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.

Левин отметил, что его просьба подразумевает и юридическую помощь журналисту. «Мы рассчитываем, что в данной ситуации будет принято справедливое решение. Если в тексте написаны данные, не соответствующие действительности — что возможно, я не участник этих событий — для этого есть другие законы: защита чести и достоинства, клевета, по которым можно обращаться с иском и требовать сатисфакции. Но закон о фейк-ньюс неприменим в отношении данного случая», — сказал Левин.

Отдельно глава инфокомитета поговорил про законопроекты «Об идентификации и аутентификации» и «О едином федеральном информационном ресурсе».

«Инициативы были внесены для реализации концепции «Цифрового профиля» — единой информационной системы, объединяющей все существующие государственные базы данных, — напомнил он. — Ее запуск позволит максимально снизить объем бумажного документооборота и повсеместно внедрить принцип «одного окна» в процессах взаимодействие граждан и юридических лиц с государством. Это будет одним из приоритетных направлений работы Комитета осенью»».

Законопроект же об идентификации пользователей e-mail с помощью абонентского номера фактически дублирует юридические формулировки ранее принятого парламентом закона о регулировании интернет-мессенджеров. А к электронной почте нельзя предъявлять те же требования, что и к системам обмена мгновенными сообщениями, сказал он.

«За основу предложенного регулирования с точки зрения юридической формы взяли законопроект о мессенджерах, тем самым поясняя, что никаких новых элементов юридического характера не вводится, все это списано практически дословно с законопроекта о мессенджерах, принятого Государственной Думой два года назад. Здесь, наверно, важно подчеркнуть, что все-таки между мессенджерами и почтовыми сервисами существует большая разница», — отметит Левин.

Он пояснил, что мессенджер имеет сложное технологическое устройство и по своей сути больше напоминает социальную сеть, в связи с чем главной проблемой является возможность открытых для всех пользователей публикаций. Почтовые же сервисы, подчеркнул Левин, всегда имеют конечного адресата, даже при большом количестве участников переписки.

«Поэтому крайне важно понимать, что когда мы готовим тот или иной закон, мы, безусловно, должны быть крайне внимательны и аккуратны к юридическим принципам и чётко формулировать их детали. Но говоря об информационных технологиях надо учитывать и специфику того, что мы предлагаем регулировать. Переведя на русский язык, понятный любому читателю и пользователю, я бы сказал так: когда мы пытаемся править законодательство о животном мире, нельзя регулировать котов и крокодилов одинаково, объясняя это только тем, что и те, и другие — животные. Это разные животные, они имеют разную специфику, в том числе и по тому, где и как они должны находиться. То же самое и здесь», — сказал Левин.

Стоит заметить, что принятый ещё летом 2017 года закон о жёстком регулировании мессенджеров пока ни в каком виде не появлялся в новостной повестке и о его правоприменении ничего не известно.

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