Волгоградская полиция закупает систему отслеживания экстремистских материалов

РосКомСвобода продолжает проводить мониторинг сайта госзакупок на предмет размещения там связанных с интернетом тендеров. Многие заказы можно назвать типовыми, поскольку в них совпадают не только предмет закупки, но и техническое задание, а также цена. Ранее мы рассказывали о приобретении ставропольскими правоохранителями аппаратно-программного комплекса «Фоб», который предназначен для автоматизации процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности в интернете, и точно такой же заказ, точно с такой же суммой — 578 450 рублей — был выложен Главным Управлением МВД РФ по Волгоградской области.

Как и в предыдущем случае, закупка производится в рамках государственного оборонного заказа. В комплектацию аппаратно-программного комплекса (АПК) входят ноутбук, наушники, цветной лазерный принтер, черно-белое лазерное многофункциональное устройство и выносной накопитель.

В состав специального программного обеспечения «Фоб» должны входить:

— основной модуль, реализующий прикладной пользовательский графический интерфейс приложения, обеспечивающий работу с базой данных, редактирование и хранение материалов;

— программный модуль обработки динамических изображений (сю­жетные видеоролики, видеоклипы, последовательности слайдов);

— программный модуль обработки статических изображений;

— программный модуль обработки фонограмм.

«В состав каждого из программных модулей должны входить программные панели, обеспечивающие возможность выполнения определенных действий», — также говорится в техзадании.

АПК должен быть восстанавливаемым, ремонтируемым, обслу­живаемым. Средняя наработка на отказ АПК должна быть не менее 5000 ча­сов. Срок службы технических средств должен составлять не менее 5 лет.

Дата окончания подачи заявок и срока рассмотрения первых частей заявок участников — 16.08.2019, дата проведения аукциона в электронной форме — 19.08.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам о том, кто же станет его исполнителем. Либо вы можете самостоятельно узнать это, воспользовавшись специальным порталом мониторинга госзакупок.

АПК «Фоб» уже не раз попадал в наши публикации. Так, в ноябре прошлого года его закупали МВД по Пермскому краю (начальная цена — 530 820 руб.) и по Новосибирской области (цена та же — 530 820 рублей), в июне текущего года им интересовалось МВД Ставропольского края (578 450 рублей), но поскольку не было подано ни одной заявки, тендер перевнесли уже в июле (цена та же).

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