В ООН обсудят отключение интернета во время митингов в России

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.

Применив насилие в отношении мирных демонстрантов и прибегая к некорректному уголовному преследованию, российские власти нарушили сразу несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток, говорится в обращении.

В частности, речь идет о нарушении запрета пыток и права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, на тайну частной жизни и переписки, свободное волеизъявление избирателей, отмечается в обращении.

Несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, полиция перекрывала улицы и использовала резиновые дубинки, нанося травмы демонстрантам, указывают авторы обращения. Были зафиксированы случаи отключения мобильного интернета в районе проведения акций (наиболее подробно этот инцидент был рассмотрен Обществом защиты интернета в начале августа).

Авторы обращения указывают, что сотни участников демонстраций были арестованы, а их личные данные были анонимно опубликованы в интернете.

«Офис спецдокладчиков уже отреагировал на обращение», — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Обращение к спецдокладчику ООН – это не судебная процедура, по итогам которой государство могут принудить к каким-либо действиям, объясняет руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. Но это возможность получить быструю – в течение нескольких недель – реакцию на международном уровне. Не ожидая, как в случае с ЕСПЧ, нескольких лет. Это способ дать понять российским властям, что происходящее не является исключительно внутренней историей, говорит Коротеев.

.



.