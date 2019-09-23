Дебют Росмолодёжи в качестве интернет-цензора

С начала июля текущего года Росмолодёжь, получившая право вносить сайты в реестр запрещённых без санкции суда, отправила в бан пока всего пять сайтов, причём три из них — совсем недавно:

Набор полномочий по блокировке сайтов у Росмолодёжи видится размытым, поскольку в постановлении Правительства чётко сказано о контенте, который склоняет или вовлекает детей в «совершение противоправных действий, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц», то Роскомнадзор в критерии для блокировок, подпадающие в поле зону ответственности данного ведомства, вписал насилие или жестокость по отношению к людям или животным. Правда, документ РКН до сих пор находится на стадии проведения антикоррупционной экспертизы, которая закончилась почти месяц назад.

В список оснований для блокировки «вовлечение и подростков в противоправные действия» было добавлено по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой после принятия и подписания Владимиром Путиным в декабре 2018 года закона «о колумбайнах». Данный закон, напомним, многие парламентарии называли неким продолжением закона «о группах смерти». Ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе с публичной демонстрацией в интернете, была введена в декабре 2017 года, а в мае текущего года Правительство поддержало досудебную блокировку таких материалов.

На текущий момент Росмолодёжь только приступила к вынесению решений по блокировкам интернет-ресурсов и по сравнению с другими ведомствами, конечно, её статистика не впечатляет. Будем наблюдать за развитием — насколько эта организация в будущем сможет посоревноваться с грандами онлайн-цензуры:

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