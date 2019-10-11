Законопроект «о значимых сайтах» не устраивает ни общество, ни IT



Члены Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудили с представителями госорганов и отраслевыми экспертами законопроект, предлагающий ввести понятие «значимого информационного ресурса сети Интернет» и установить требование к таким ресурсами иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. В заседании также принял участие руководитель общественной организации «РосКомСвобода» Артём Козлюк, как член экспертного совета данногл Комитета.

В целом бизнес не изменил своего мнения, сформировавшегося сразу после появления законопроекта, и на заседании инфокормкомитета раскритиковал скандальную инициативу единоросса. В частности, против выступил «Яндекс». Как заявила гендиректор компании Елена Бунина,

«Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом».

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До этого Бунина говорила, что поправки «стреляют в ногу» российским технологиям и означают, что через 10 лет по улицам Москвы будут ездить не российские, а американские или китайские беспилотники. Наиболее успешно беспилотниками в России занимается именно Яндекс.

Законопроект ограничивает выход российских компаний на международные финансовые рынки, считает она. По её словам, российские компании сейчас успешно конкурируют на международных рынках. «В России есть ВКонтакте против Facebook, Яндекс против Google, Ivi против Netflix», — отметила Бунина.

Сейчас многие российские компании привлекают иностранные инвестиции, доля иностранного капитала, например, в «Лукойле» более 40%, Сбербанк имеет 45% иностранного капитала, подчеркнула Бунина. Она отметила что Яндекс ежегодно платит 38 млрд рублей налогов в России. Если законопроект принять в текущем виде, то инвестиционной климат пострадает в России в целом, считает гендиректор Яндекса. «Это важно не только для IT- и интернет-компаний», заметила она.

Участники рынка изначально выступали с критикой инициативы Горелкина, указав, что она может разрушить уникальную экосистему интернет-бизнеса в России и привести к дискриминации российских компаний с участием иностранцев, обрабатывающих большие данные. В конце августа акционер Avito и Mail.Ru Group компания Prosus с головным офисом в Амстердаме предупредила инвесторов, что ее интересы в России подвержены правовому риску и неопределенности из-за законопроекта.

Напомним, что ранее инициативу не поддержал и глава Минцифры Константин Носков. По его словам, компании с участием иностранцев, против которых фактически направлен этот закон, в частности «Яндекс» и Mail.Ru Group, являются национальным достоянием. «Они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире», — отмечал министр.

Минцифры направило в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина. При этом она отметила, что министерство по-прежнему не поддерживает этот законопроект.

На расширенном заседании Комитета она сказала:

«Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва. Соответствующий проект официального отзыва подготовлен и внесен в правительство. На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту».

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Айсалу также отметила, что в финансово-экономическом обосновании законопроекта сказано, что его принятие не повлечёт дополнительных расходов из бюджета, что не соответствует действительности, т.к. потребуются государственные траты на его правоприменение.

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Сам же автор поправок на заседании предложил ввести для компаний, которым будет присвоен такой статус, приоритетное право при заключении контрактов с государственными структурами. Депутат отметил, что сейчас в тексте законопроекта этого положения нет.

«Важно, чтобы поддержку получали именно российские компании. Компании, которые будут признаны значимыми, должны, например, на приоритетной основе поставлять государству программное обеспечение. Этого в моём законопроекте нет, но я считаю, что это разумно и правильно», — сказал Горелкин, выступая на заседании экспертного совета.

Глава профильного комитета Леонид Левин признал необходимость регулирования этой сферы. Он подчеркнул, что российские компании в IT-сфере приобрели стратегическое значение в экономике, эта отрасль нуждается в режиме правового благоприятствования. Но надо максимально бережно к данной сфере, отметил он.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддерживает законопроект, сообщила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. «На данные мы смотрим как на ключевой актив интернет-компаний, — заявила она. — Данные о поведении пользователей в стране — это как недра. Мы считаем, что государство имеет право распоряжаться этим золотом цифровой эпохи».

Но надо доработать законопроект, считают в ФАС. А именно — уточнить критерии, по которым тот или иной ресурс будет относиться к значимым.

Начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что регулирование значимых ресурсов назрело давно. Но надо уточнить правой статус значимых компаний, прописать, как отличить их от аудиовизуальных сервисов и т.п. Ведомство также поддерживает — при условии доработки.

Значимая информация — персональные данные — стали «разменной монетой», регулирование необходимо, заявил начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Русаков. Он тоже заявил о поддержке документа — при условии работы над нюансами.

В «Мегафоне» заявили, что его принятие создаст помехи для роуминга — значимый ресурс просто не сможет его организовать.

С докладом и позицией Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) выступил её директор Сергей Плуготаренко. Вот выводы, к которым пришла ассоциация:

1. Ограничение иностранных инвестиций препятствует развитию цифровой экономики

Для многих компаний принятие данного проекта может привести к значительному снижению капитализации и принуждению к продаже крупным игрокам, может повредить он и российским компаниям, пытающимся выйти на международные рынки, так как ограничит возможности для инвестиций и совместных проектов.

2. Предлагаемые ограничения в текущей конструкции законопроекта приведут к правовой неопределенности

Законопроектом не предлагается четких критериев для отнесения компаний к значимым, отсутствует и отсылка к подзаконному акту Правительства для определения таких критериев и методике их выявления, при этом в полномочия федеральный органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи не входит определение подобных критериев или установление ограничений на участие иностранных инвесторов или групп лиц в уставных капиталах хозяйственных обществ.

3. Принятие законопроекта в текущем виде может спровоцировать уход компаний с российского рынка и создать неравные условия для российских компаний

Очевидно, что в силу экономических и технологических причин, а также трансграничной природы Интернета, перенос всех технические средств глобальными интернет-компаниями и производителями программного обеспечения исключительно в Российскую Федерацию невозможен. Запрет на передачу информации о пользователях фактически невыполнимо для владельцев иностранных сайтов и программ, у которых есть российские пользователи.

Принятие законопроекта в предложенной редакции приведет к массовому уходу популярных интернет-ресурсов с российского рынка, что негативно скажется на российских гражданах.

4. Положения Законопроекта дублируют уже существующие в законодательстве нормы.

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Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, который принял участие в заседании, также дал отрицательную оценку законопроекту депутата Горелкина:

«Много правильных слов было со стороны представителей Яндекса, Мегафона, Института исследования интернета, РАЭК, ivi, ФРИИ и других. И внезапно — Минцифры, которое тоже не поддерживает данный законопроект, даёт отрицательный отзыв на него».

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Изложенные руководителем «РосКомСвободы» Артёмом Козлюком аргументы, по его словам, во многом совпали с мнением многих представителей интернет-отрасли:

риски технологической деградации и снижения возможности конкуренции с западными сервисами,

риски ухода инновационного бизнеса из РФ,

риски негативации общего инвестиционного фона в российскую экономику,

не прописаны критерии, что есть значимый ресурс — отсюда риски коррупциогенности и избирательности при правоприменении,

не просчитаны негативные последствия, когда сервисы будут игнорировать закон — «эффект Telegram».

Как эксперт он рекомендовал Комитету дать отрицательный отзыв на законопроект, а также внёс предложение сделать обязательными ютьюб-трансляции таких заседаний и организовать площадку общественного обсуждения резонансных правовых актов — реанимировать veche.duma.gov.ru. «Чтоб комитет принимал решения в т.ч. основываясь на мнении граждан. Т.е. общественная прозрачность и влияние», — пояснил руководитель РосКомСвободы.

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Директор «Мегафона» по связям с государственными органами Алексей Ганин отметил, что текущий законопроект выглядит очень размытым и под него может попасть любая фирма, работающая с интернетом. Он также отметил, что пока в законе говорится только об ограничениях и непонятно, какую помощь компании получат от государства.

Основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов рассказал, что законопроект в текущей редакции разрушит всю его работу. Он отметил, что 90% средств его компания получила из-за рубежа:

«Мы недавно сделали очередной раунд инвестиций, основными инвесторами выступили Mubadala и Российско-китайский фонд прямых инвестиций. И если бы сейчас такой законопроект был бы принят, можно сказать, что развитию компании Ivi был бы положен конец».

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Чиновники администрации президента — от ее замглавы Сергея Кириенко до руководителей профильных управлений — за последние месяцы не раз обращались к чиновникам правительства и различных министерств с просьбой поддержать законопроект депутата Антона Горелкина, рассказали The Bell три федеральных чиновника и два эксперта из институтов, участвующих в подготовке отзывов на законопроект. Кроме того, администрация президента просила воздержаться от его публичной критики.

По словам собеседников The Bell, речь в разговорах с кремлевскими кураторами идет о целом пакете репрессивных для интернета законопроектов. Кроме инициативы Горелкина, просьбы о поддержке касались очередного проекта сенатора Андрея Клишаса об идентификации пользователей почтовых сервисов и законопроекте о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией smart-TV.

Необходимость ограничить долю иностранцев в IT-компаниях чиновники администрации президента обосновывают так: Яндекс — крупнейшая в своем секторе компания, ее инфраструктура критически важна для обеспечения социальной стабильности. Если Яндексу нужна поддержка властей, он позиционирует себя как национальная компания, но ее головная структура находится в Нидерландах, а акции торгуются в США. «Это несправедливо: если компания национальная, то пусть и владеют ею россияне», — цитирует чиновник слова коллеги из администрации президента. Два других законопроекта в Кремле объясняют необходимостью бороться с «почтовыми террористами» (имеются в виду ложные сообщения о минированиях и т.д.) и «защищать надежность российских производителей» через предустановку российского же ПО.

По итогам заседания глава информкомитета Леонид Левин заявил:

«Дискуссия показала, что проблема регулирования этой сферы состоит в том, что нам считать приоритетом – вопросы безопасности или привлечение иностранного капитала. Необходимо найти компромисс между этими полярными позициями, уделив должное внимание инвестиционной привлекательности российского рынка и защите цифровых прав граждан».

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Законопроект №763517-7 о «значимых информационных ресурсах» был внесен в Госдуму в конце июля текущего года. В документе предлагается дать правительственной комиссии право признавать «значимыми информресурсами» информационные системы, и сайты, и даже компьютерные программы, которые активно используются на территории России. Доля иностранного владения в таких ресурсах должна быть ограничена 20%. Антон Горелкин отмечал, что законопроект может коснуться таких компаний, как «Яндекс» и Mail.ru Group. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий цифровую сферу, отмечал, что в существующем виде законопроект «носит явно разрушительный характер» для достижений целей национальной программы «Цифровая экономика».

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