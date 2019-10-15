Следком внедрит комплексы анализа больших объёмов информации из Сети

Следственный комитет России планирует в ближайшем будущем начать использовать в работе комплексы по анализу больших объемов информации в интернете, включая социальные сети. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин:

«Нами продолжается апробация комплексов в области анализа больших объемов информации, позволяющих обрабатывать и анализировать, в том числе из открытых источников информации, таких, к примеру, как социальные сети. Не исключено, что они в скором времени будут внедрены в следственную практику».

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Бастрыкин отметил, что в интернете все чаще совершаются преступления, их количество будет расти.

Он сообщил, что в последнее время значительно возросла необходимость осмотра большого количества электронных носителей. Только в этом году сотрудники СК осмотрели более 2,5 тыс. таких устройств, содержащих информацию в электронном виде, и это больше, чем в прошлом году. По словам Бастрыкина, оперативное исследование видеозаписей и получение необходимых данных становится основой раскрытия преступлений.

Бастрыкин: В России создана единая база ДНК-следов https://t.co/88N7oXrjRW — Российская газета (@rgrus) October 15, 2019

Также, по его словам, возможности ДНК-исследований следов, оставленных на месте происшествия, играют ключевую роль в раскрытии и расследовании преступлений, и сейчас в России создана единая база ДНК-следов.

Российские власти в последнее время активно изучают Сеть на предмет экстремистских публикаций.

В январе текущего года министерство территориальной безопасности Пермского края выставило на сайте госзакупок тендер на «организацию проведения» соответствующих лингвистических экспертиз и исследований, в число пользователей которого входят местное ФСБ, МВД и Следственный комитет . Администрация Екатеринбурга в июле разместила заказ на мониторинг соцсетей, форумов и блогов на наличие потенциально экстремистских материалов. Главное Управление МВД России по Волгоградской области в августе заказывало систему отслеживания экстремистских материалов «Фоб» — такие же тендеры выставляли правоохранители Ставропольского и Пермского краёв, а также МВД Новосибирской области. Кроме того, Следственный комитет в регионах закупает аппаратуру и софт для снятия информации со смартфонов и других гаджетов.

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