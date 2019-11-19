Правительство открывает «Единое цифровое окно»

Правительство РФ утвердило создание «единого цифрового окна» на портале госуслуг, следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров:

«Подписанным постановлением принято решение о создании на едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить «единое цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации».

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Техническая реализация проекта «Единого цифрового окна» на портале госуслуг начнется в следующем году, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Дмитрий Медведев, отметив, что важно подготовить ведомства и министерства к этому переходу. Как пояснил Медведев, этот проект предусматривает создание окна обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти, возможность совершать сделки купли-продажи имущества с помощью электронной подписи, а также информирование населения о получении ими, например, льгот, о которых они не знали.

Подписанным постановлением, говорится в сообщении Правительства, принято решение о создании на Едином портале новых сервисов, которые позволят обеспечить:

«единое цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные этим органам организации;

предоставление государственных и муниципальных услуг проактивно – посредством оповещения лиц, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, о возможности подачи заявления на получение государственных и муниципальных услуг;

осуществление юридически значимых действий, в том числе совершение сделок в электронной форме.

«Принятые решения будут способствовать повышению удобства и прозрачности взаимодействия граждан и организаций с государством, обеспечению применения электронных документов», — обещают в кабмине.

В постановлении Правительства кроме всего прочего фигурирует следующее изменение, внесённое в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

«…возможность мониторинга, анализа и обработки оператором единого портала, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями, осуществляющими публично значимые функции, и их должностными лицами сообщений, обращений заявителей, а также общедоступной информации, размещенной заявителями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях и сервисах обмена мгновенными сообщениями, связанной с исполнением указанными органами и организациями полномочий (осуществлением функций) в установленной сфере деятельности».

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«Мы в результате того, что будет единое цифровое окно, работающее по принципу где бы человек не обратился с жалобой, если мы его идентифицировали как пользователя Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), будем видеть это обращение. Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций, если человек приобретает, например, автомобиль, то возможность заключения сделки через идентификацию на сайте ЕПГУ вместе с получением страховок, постановки этого автомобиля на учет, станут возможными», — пояснил вице-премьер Максим Акимов. Он также добавил, что в следующем году заработают системы онлайн поступления в ВУЗ и взыскания долгов ФССП.

Спрос населения на услуги цифрового государства растёт, заявил зампред Правительства. Портал госуслуг сейчас один из самых посещаемых в мире сайт госструктур, и в скором времени он уверенно перешагнёт отметку в 100 миллионов пользователей.

«Такие системы мониторинга уже давно заказывают все — от правоохранительных органов, до министерств и муниципалитетов. Это уже такой мейнстрим, — рассуждает руководитель проекта «РосКомСвобода» Артем Козлюк. — Отслеживают комментарии в социальных сетях, настроения пользователей, публичные каналы в Telegram».

По его словам, это может быть хорошей идеей, если с помощью мониторинга будут обрабатываться жалобы граждан, которые не дошли до портала Госуслуг. Однако Артем Козлюк не исключает, что эта система может быть использована и во вред, например, критические высказывания пользователей могут быть использованы для заведения дел об оскорблении власти.

Из недавних закупок услуг по мониторингу интернет-ресурсов можно вспомнить про тендеры отслеживания СМИ и соцмедиа для социологов при Минобрнауки, изучение протестных онлайн-настроений в Красноярском крае или выявление острых тем обсуждений для телемедиков при департаменте здравоохранения города Москвы.

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