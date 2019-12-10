Операторы потратили 10 млрд рублей на оборудование для «пакета Яровой»

Для исполнения требований «пакета Яровой» операторы связи купили у госкорпорации Ростех оборудование на 10 млрд руб. Речь идет о СХД «Купол». Об этом рассказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Сахненко во время конференции «Электроника в России: будущее отрасли», организованной газетой «Ведомости».

Локализация оборудования, по его словам, превышает 70%. Сахненко также отметил, что госкорпорация могла добиться тех же результатов на два года раньше, но процесс тормозили «бюрократические проволочки».

Ранее компания «Национальные технологии» Ростеха в 2019 году заключила договоры на поставку СХД «Купол» в интересах крупнейших операторов связи на сумму более 1 млрд рублей.

«Пакет Яровой» (374-ФЗ) действует с 1 июля 2018 г., он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий шести месяцев, а также метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков – в течение трех лет. Для исполнения закона необходимо специальное оборудование, позволяющее хранить большие объемы информации.

При этом операторы связи предупреждали, что выполнение требований «пакета Яровой» потребует больших инвестиций. Мегафон оценил затраты на исполнение закона в 40 млрд руб. за пять лет, Вымпелком – в 45 млрд. МТС сообщала, что для выполнения закона за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб. В октябре операторы связи МТС, Ростелеком, Вымпелком, Мегафон, а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования. В Минцифры просьбу посчитали нецелесообразной.

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