15.12.2019

Ретро-блокировка облачного сервиса Fastly

Роскомнадзор воспользовался решением суда в Волгоградской области за 2010 год, чтоб ограничить доступ к картинке с похожей на свастику эмблемой, размещённой на одной из страниц сервиса

Fastly block  

Пользователи медиафорума Funky Souls заметили, что стал недоступен сайт известной американской облачной платформы Fastly, которая представляет собой сеть доставки контента, услуг интернет-безопасности, балансировки нагрузки, а также передачи потокового видео и другого контента.

Проведя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что причиной блокировки стала страница, на которой размещена картинка «разжигающего» характера, а также с изображением эмблемы, напоминающей свастику. Несмотря на то, что заблокирована всего одна страница, недоступным может оказаться весь сервис, поскольку блокировка осуществляется по HTTPS.

reestr fastly

Роскомнадзор уже не впервые блокирует интернет-ресурсы всего из-за одного изображения. Так, в начале декабря текущего года была внесена страница стокового сервиса Shutterstock, а также стали недоступны сайты целого ряда украинских телеканалов и новостных ресурсов.

В случае с блокировкой Fastly примечательно то, что Роскомнадзор почему-то решил воспользоваться решением Красноармейского районного суда Волгограда… за 2010 год! Какой почтовой службой шло в надзорное ведомство это решение, остаётся только догадываться.

Как следует из карточки суда, заявителем тогда выступил прокурор Красноармейского района г. Волгограда.

Интересно ещё также и то, что закон, которым было запрещено демонстрировать свастику и похожие на неё символы, власти приняли в 2014 году, а поскольку текст судебного решения на сайте и в Сети обнаружить не удалось, не совсем понятно, согласно каким правовым нормам было вынесено это решение. Ну и уж, конечно, главная загадка — «режим ожидания» Роскомнадзора, растянувшийся аж на 9 лет.

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