Ретро-блокировка облачного сервиса Fastly

Пользователи медиафорума Funky Souls заметили, что стал недоступен сайт известной американской облачной платформы Fastly, которая представляет собой сеть доставки контента, услуг интернет-безопасности, балансировки нагрузки, а также передачи потокового видео и другого контента.

Проведя мониторинг реестра заблокированных сайтов, мы обнаружили, что причиной блокировки стала страница, на которой размещена картинка «разжигающего» характера, а также с изображением эмблемы, напоминающей свастику. Несмотря на то, что заблокирована всего одна страница, недоступным может оказаться весь сервис, поскольку блокировка осуществляется по HTTPS.

Роскомнадзор уже не впервые блокирует интернет-ресурсы всего из-за одного изображения. Так, в начале декабря текущего года была внесена страница стокового сервиса Shutterstock, а также стали недоступны сайты целого ряда украинских телеканалов и новостных ресурсов.

В случае с блокировкой Fastly примечательно то, что Роскомнадзор почему-то решил воспользоваться решением Красноармейского районного суда Волгограда… за 2010 год! Какой почтовой службой шло в надзорное ведомство это решение, остаётся только догадываться.

Как следует из карточки суда, заявителем тогда выступил прокурор Красноармейского района г. Волгограда.

Интересно ещё также и то, что закон, которым было запрещено демонстрировать свастику и похожие на неё символы, власти приняли в 2014 году, а поскольку текст судебного решения на сайте и в Сети обнаружить не удалось, не совсем понятно, согласно каким правовым нормам было вынесено это решение. Ну и уж, конечно, главная загадка — «режим ожидания» Роскомнадзора, растянувшийся аж на 9 лет.

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