Стоимость услуг операторов связи повышается из-за «пакета Яровой»

Оператор связи «Мегафон» поднимет стоимость архивных тарифов с 13 января, компания «Вымпелком» — с 16 января. В «Мегафоне» сообщили, что повышают стоимость тарифов из-за роста потребления услуг. В компании отметили, что повышение затронет небольшую часть абонентов. В «Вымпелкоме» сказали, что повышают цены из-за расходов на реализацию требований российских законов, а также из-за интенсивного развития инфраструктуры.

МТС и Tele2 пока не комментировали возможность повышения тарифов.

По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, в 2020 году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18%.

Пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), вступивший в силу с 1 июля 2018 года, в числе прочего, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 60 миллиардов рублей за пять лет (позже компания снизила сумму до 50 млрд), «Вымпелком» — в 45 миллиардов, «Мегафон» — в 40 миллиардов.

В октябре прошлого года МТС, «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования. Но в Минцифры просьбу посчитали нецелесообразной.

В декабре стало известно, что для исполнения требований «пакета Яровой» операторы связи купили у госкорпорации Ростех оборудование на 10 млрд рублей. Речь идет о системе хранения данных (СХД) «Купол».

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