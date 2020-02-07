Очередные спутники OneWeb выведены на орбиту российской ракетой «Союз»

Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, успешно отделились от разгонного блока «Фрегат».

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты 🛰🌏

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All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage 🛰🌏 pic.twitter.com/OZWAgdiddv — РОСКОСМОС (@roscosmos) February 7, 2020

Все 34 спутника выведены на орбиту, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Аппараты OneWeb отделялись от «Фрегата» группами по два или четыре спутника. Это был первый космический пуск России в 2020 году.

В июне 2015 года госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях «Союз-2» с разгонными блоками семейства «Фрегат» с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

В России разработчики глобальной системы спутникового интернета не получили частот для работы, так как против этого выступила ФСБ. Кроме этого, российские силовики и даже некоторые операторы связи нередко высказывали опасения по поводу появления «небесного интернета» (разрабатывается масса проектов по его раздаче — со спутников, с аэростатов, с беспилотных летательных аппаратов на солнечных батареях), поскольку это «грозит безопасности России».

Речь, конечно, идёт о контроле над информацией, и если над внутренними сетями российские власти могут «колдовать» как угодно, то над интернетом, раздаваемым альтернативными способами, такого контроля уже может не быть. Поэтому и участие в проекте OneWeb «Роскосмоса» могло не состояться.

Руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк считает, что борьба идёт за то, где именно будут располагаться наземные станции для покрытия территории России спутниковым интернетом:

«Очевидно, ФСБ хочет, чтобы станции находились в России, а не на территории сопредельных стран. В случае отказа российские спецслужбы, не исключаю, попробуют каким-то образом и «поглушить» сигнал спутниковых интернет-раздач, но это задача нетривиальная, я не думаю, что Россия уже готова развернуть такую борьбу полномасштабно, тем более в ближайший год. Узнать мы об этом никак пока не сможем — это всё секретные бюджеты, в принципе неизвестно, сформированы ли они уже или еще нет».

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Насколько удачными окажутся усилия ФСБ или, наоборот, «раздающих» интернет с орбиты компаний, пока тоже сказать сложно — всё будет зависеть от способа доставки и дешифровки сигнала.

«До сих пор нет пока и четкого разъяснения от всех перечисленных спутниковых проектов — на каких условиях и по какой схеме должны подключаться пользователи к космическому интернету, — отмечает Козлюк. — Окажется ли одна из спутниковых систем по всемирной раздаче интернета под госконтролем в России — вопрос тоже открытый. Но если у подобных проектов Маска, Безоса, Цукерберга и других появятся наземные станции на территории РФ, это покажет, что взаимодействие с российскими спецслужбами началось, однако в какой фазе — нам вряд ли удастся узнать, если не случится сливов изнутри. Поэтому при коммуникации в интернете в первую очередь надо надеяться на себя, повышая свою защищенность и используя сервисы, которые делают ее конфиденциальной и скрытой от посторонних глаз».

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