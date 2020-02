Очередные спутники OneWeb выведены на орбиту российской ракетой «Союз»

Спутники связи британской компании OneWeb, запущенные российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур, успешно отделились от разгонного блока «Фрегат».

Получено подтверждение успешного отделения всех 34 спутников связи #OneWeb от разгонного блока «Фрегат»! Они выведены на целевые орбиты 🛰🌏

All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage 🛰🌏 pic.twitter.com/OZWAgdiddv

— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 7, 2020