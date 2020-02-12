Совет Федерации одобрил поправки в закон о нацистской символике

Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Новые поправки исключают административную ответственность при использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы и искусства. Но распространяются они только на случаи, когда формируется негативное отношение к нацизму и экстремизму и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания соответствующих идеологий.

Поправки в Госдуму в декабре 2018 года по инициативе Общероссийского народного фронта внесла группа депутатов во главе с Еленой Ямпольской. 11 декабря 2019 года они были приняты в первом чтении, 12 февраля 2020 года – во втором чтении, 18 февраля – в третьем.

Информационно-аналитический центр «Сова» приветствует «отмену тотального запрета на демонстрирование запрещенной символики». Однако там опасаются, что оговорка охватит не все случаи показа свастики без цели пропаганды соответствующей идеологии, поскольку неясно, как устанавливать, формируется ли в том или ином случае предписанное «негативное отношение».

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