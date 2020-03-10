Новый сезон охоты на биткоин-сайты

Групповые блокировки сайтов о криптовалютах в России начались в 2015 году, и с тех пор каждый год добавляется еще несколько таких случаев. Основанием для них стало письмо Банка России, опубликованное в январе 2014 года. Причем свою позицию по виртуальным валютам ЦБ подтвердил спустя три года.

Тем не менее, первый суд о неправомерной блокировке криптовалютных сайтов был выигран при участии Bits.media. В 2016-2017 годах под блокировки попали несколько популярных сервисов, в основном биржи. 2019 год был отмечен блокировкой новостных сайтов и мониторинга обменников Bestchange, который вместе с юристами РосКомСвободы также смог добиться отмены судебного решения. Но, как видим, региональные прокуроры и суды продолжают игнорировать факты отмены неправосудных решений, а также здравый смысл, и произвол в блокировках соответствующих ресурсов только нарастает. Факты незаконного ограничения доступа к биткоин-сайтам были замечены нами в прошлом году, повторяются они и в текущем.

Первым обративший внимание на очередной виток блокировок криптовалютных интернет-ресурсов портал BitNovosti приводит решение Няндомского суда Архангельской области, который по иску районного прокурора ограничил доступ сразу к пяти сайтам или отдельным их ссылкам порталов btcphone.ru, nicechange.org, alfatop.me, bitokk.com, prostocoin.com:

reestr.rublacklist.net/record/2128989/

reestr.rublacklist.net/record/2129004/

reestr.rublacklist.net/record/2128993/

reestr.rublacklist.net/record/2129000/

reestr.rublacklist.net/record/2129002/

«В обоснование иска указано, что в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлен факт размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для свободного доступа неограниченного круга лиц на сайтах запрещенной информации, а именно: предложение приобрести электронную валюту Bitcoin (биткоин), представляющую собой виртуальное средства платежа и накопления. Указанная криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о ее держателях. Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства», — приводится в решении позиция прокурора, с которой суд согласился.

Присоединилась к блокировщикам биткоин-сайтов и Федеральная налоговая служба. На днях пользователи популярного форума bits.media начали жаловаться на недоступность ресурса. Выяснилось, что в поле зрения российских налоговиков попала ссылка с обсуждением азартных игр:

reestr.rublacklist.net/record/1177631/

Тема форума, ставшая причиной запрета, уже удалена, и сейчас ведется диалог с Роскомнадзором об удалении форума из реестра. При этом, некоторые провайдеры (очевидно, использующие DPI) смогли ограничить доступ к конкретной странице, но большинство закрывают доступ целиком к сайту.

Владелец сайта btcphone.ru уже планирует оспаривать очередную незаконную блокировку. Возможно, к нему присоединятся владельцы остальных заблокированных ресурсов и другие члены сообщества, так как подобные «дела» уже становятся тенденцией, при том что при рассмотрении в вышестоящих инстанциях все они признаются незаконными.

БитНовости отмечают, что большинство дел о блокировке криптовалютных сайтов имеют ряд общих признаков:

1. Отсутствие потерпевших. Большинство исков подается по инициативе районных прокуроров, причем в разных регионах (Санкт-Петербург, Свердловская, Омская, а теперь и Архангельская область). «Защищают» они не конкретных людей, а «неопределенный круг лиц», при этом решение районного суда выносится «от имени Российской Федерации» и приводит к запрету доступа к сайтам на всей территории страны.

2. Отсутствие нарушения законов. Истцы-прокуроры в качестве аргументов как правило приводят доводы из упомянутого выше информационного письма ЦБ РФ о денежных суррогатах, отсутствии регулирования криптовалют, отсутствии эмитентов и т.д. Однако ни один из действующих российских законов не определяет понятия криптовалют, не приравнивает их к денежным суррогатам, не запрещает операции с ними и тем более размещение информации о них. Именно поэтому штампуемые районными судами решения так же легко отменяются в дальнейшем.

3. Произвольный выбор сайтов для блокировки. Основанием для иска служат не заявления потерпевших или какие-либо системные исследования, а «мониторинг сети «Интернет»», проведенный все теми же сотрудниками прокуратуры. При этом в отборе сайтов-«ответчиков» отсутствует какая-либо логика: из тысяч русскоязычных сайтов и сервисов о криптовалютах обычно выбирается не более 5-10, самой разной направленности и никак не связанных между собой. Очевидно, их список определяется только поисковой выдачей и личными симпатиями «исследователей».

Стоит заметить, решения ФНС о блокировках сайтов носят такой же рандомный характер — любое упоминание об азартных играх, даже на сайтах, расположенных вне российского правового поля, становится поводом для блокировки. Так, недавно в немилость попал сайт украинской киберспортивной организации Natus Vincere, где была размещена ссылка о партнёрстве Na`Vi с букмекерской конторой 1xBet, и несмотря на удаление данного материала, сайт по-прежнему остаётся заблокированным на территории России.

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