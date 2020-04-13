РСПП: Операторы заплатят НДС за услугу «бесплатного интернета»

Операторы связи могут столкнуться с требованием по уплате НДС за предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Об этом в понедельник сообщает «Ъ» со ссылкой на на проект отзыва комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT на разработанный Минцифры законопроект о безвозмездном доступе к социальным ресурсам.

В комиссии также пришли к выводу, что операторы не смогут уменьшить базу по налогу на прибыль на соответствующую сумму затрат. В этой связи в РСПП предложили исключить из законопроекта налоговые риски, а также обеспечить компенсацию расходов на его исполнение не только операторам связи, но и интернет-компаниям, чьи потери могут составить около 150 млрд руб.

В Минцифры сочли, что аргументы о расходах операторов приводятся «без достаточных оснований». В пресс-службе министерства добавили: эксперимент как раз и проводится по инициативе операторов связи, чтобы проверить тезис о расходах. В ведомстве также напомнили: ввести безвозмездный доступ к значимым сайтам поручил президент.

Собеседник издания в одном из операторов отметил, что «предложения законопроекта способствуют разрушению отрасли связи». Операторы и так несут потери, так как на фоне самоизоляции граждан вынуждены вводить свои льготы для абонентов домашнего интернета.

Напомним, Минцифры опубликовало законопроект о безвозмездном доступе к значимым сайтам и сервисам на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в конце марта текущего года. Предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе предложил президент Владимир Путин. В начале апреля стартовал пилотный проект по предоставлению бесплатного доступа к 391 сайту для абонентов домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru»), МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома». Также правительство планирует распространить требования и на мобильный интернет.

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