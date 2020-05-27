Украинский сервис META отказался сотрудничать с Роскомнадзором и ФСБ

Роскомнадзор уже не первый раз внёс иностранный интернет-сервис в реестр ОРИ без их согласия и объяснения последствий передачи своих контактных данных – фактического согласия следовать российскому закону о сборе, хранении и передачи информации о своих пользователях и их действиях российским спецслужбам. Впоследствии, когда зарубежные компании узнают о том, чем им грозит подобное внесение в российский реестр ОРИ, они публично отказываются это делать, что произошло и в этот раз.

Недавно РосКомСвобода писала об украинском почтовом сервисе META, который стал первым участником реестра из UA-нета. Согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ, зарегистрированный Роскомнадзором ОРИ обязан предоставлять по первому требованию все метаданные о своих пользователях, а также всю их переписку российским правоохранительным органам.

Но оказалось, что в этот раз, судя по всему, сотрудники Роскомнадзора даже не выходили на связь с владельцами украинской интернет-почты, о чём заявила компания в комментарии для украинского издания «Лига.Тех»:

«О том, что информация о нашем сервисе находится в реестре Роскомнадзора, мы сами узнали из СМИ. Насколько мы поняли, там находится общедоступная информация о нашем сервисе – доменное имя и контактная информация. Никакого согласия на сотрудничество с Роскомнадзором наша компания не давала. Естественно, что никакой информации о пользователях никаким иностранным организациям мы никогда не передавали и не планируем. Мы отправили запрос в Роскомнадзор с требованием удалить из их реестра информацию о нашем сервисе. Ждем ответ».

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Эту же информацию директор по маркетингу META Алексей Чуксин повторил в комментарии для профильного издания ITC.

Подобная самодеятельность в исполнении Роскомнадзора случается уже не впервые. Так, в марте 2017 года в реестре ОРИ оказался швейцарский защищённый мессенджер Threema, позже заявивший, что никакого согласия на сотрудничество с российскими властями он не давал. Затем в августе того же года туда был внесён Snapchat. По заявлению Роскомнадзора, компанию внесли в реестр после того, как она предоставила нужные сведения. Однако в компании Snap Inc., которая владеет мессенджером, сообщили, что это было сделано без их ведома. В декабре 2019 года в реестре ОРИ оказался шифрованный почтовый сервис StartMail, позже заявивший, что сделано это было также без его согласия. В данный момент этот сервис в России заблокирован по решению Генпрокуратуры, но из реестра ОРИ почему-то не вынесен.

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