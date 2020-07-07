Июньский дайджест преследований СМИ

В начале июня Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к журналу Forbes и газетам «Наша версия» и «Ведомости». Об иске СМИ узнали, увидев соответствующую информацию в судебной карточке. Досудебных претензий от сенатора к ним не было. О каких именно статьях идет речь, неизвестно.

21 мая Forbes опубликовал материал «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?». В нем сообщалось, что сын Керимова остается «глубоко в тени», хоть и «именно он сегодня владеет семейными активами». В тот же день на сайте издания вышел рейтинг богатейших российских наследников, в котором дети сенатора заняли девятое место. Об этом рейтинге тогда же написали «Ведомости».

В первой декаде месяца в отношении нижегородского журналиста Александра Пичугина завели уголовное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе. По данным следствия, в середине апреля журналист подготовил и разместил в телеграм-канале с 1306 подписчиков и тем самым публично распространил заведомо ложную информацию, способную спровоцировать панику и нарушение правопорядка. Обвиняемый в материалах следствия чёткого доказательства своей вины не увидел и намерен вместе с адвокатом доказывать в суде свою невиновность.

Во второй половине июня полиция начала проверку сюжета телеканала «Дождь» о покупке голосов за поправки в текст Конституции. К корреспонденту Антону Баеву в полпервого ночи пришли четверо человек в штатском, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали проехать с ними. В ходе разговора с этими людьми стало известно, что дело в его сюжете про голосование о поправках. В нём корреспондент опросил некоторых пенсионеров, которых без их ведома вписали в списки на электронное голосование, и выяснил, что они не регистрировались в интернете.

К нашему корреспонденту Антону Баеву в 00:30 ночи пришли 4 человек в штатском, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали проехать с ними. Говорят, что дело в его сюжете про голосование о поправках в Конституцию. потом подъехали еще полицейские pic.twitter.com/M3b9oCTE51 — Дождь (@tvrain) June 17, 2020

По словам Баева, весь день ему поступали звонки: некий «Вячеслав» хотел передать на флешке «очень много» данных пенсионеров после того, как он увидел его сюжет о покупке голосов за Конституцию. После приезда полицейских «Вячеслав» перестал отвечать.

Примерно в тоже время «Эхо Москвы» получило от суда штраф за распространение фейка. Речь идёт о публикации выступления политолога Валерия Соловья о числе заражённых коронавирусом. Со ссылкой на анонимные источники, Соловей 16 марта рассказал, что с середины января в России насчитывается около 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс. (сама публикация сейчас недоступна). Генеральная прокуратура, потребовавшая заблокировать эту информацию, опираясь на данные Роспотребнадзора, тогда заявила, что на 18 марта насчитывалось всего 147 случаев заражения.

В 20-х числах июня стало известно, что Управление Роскомнадзора по республике Башкортостан завело административное дело о фейках на «Коммерсантъ-Уфа». Газета опубликовала материал в апреле этого года. В нём говорилось, что администрация Уфы зарезервировала 1000 мест на городском кладбище для умерших от COVID-19 людей. Новость об этом также написали несколько СМИ Уфы. В их числе — портал «Проуфу», журналистам которого информацию подтвердил пресс-секретарь администрации города Марсель Байдавлетов.

На следующий день после публикаций СМИ мэрия города выпустила опровержение, после чего СМИ по требованию Роскомнадзора удалили сообщения о подготовке мест на кладбищах. Пресс-секретарь мэрии Марсель Байдавлетов на суде заявил, что действительно подтверждал изданию информацию, однако не считает свои слова официальным комментарием, поскольку журналистка «Проуфу» обратилась к нему в мессенджере WhatsApp, а не через официальный запрос на бланке издания и с печатью. Журналисты ProUfu утверждают, что пресс-служба города давно общается со СМИ в мессенджерах.

В конце месяца медицинское издание Vademecum подало иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, потребовав признать незаконной блокировку на основании закона о фейках статьи о платном лечении коронавируса: материал был написан на основании данных, официально полученных от Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.

В издании требования ведомств назвали цензурой. «Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания», — заявили в редакции.

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