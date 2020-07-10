ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова получила штраф в 75 тысяч рублей за рисунки в соцсетях

Суд в Комсомольске-на-Амуре в рамках второго административного дела оштрафовал на 75 тыс. рублей ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook:

«Штраф 75 000 по второй административке по пропаганде.

Обжаловать, да, будем. Спасибо всем, кто уже готов скинуться на штраф но пока рано)».

.

Цветковой назначили штраф за рисунок однополых пар с детьми и надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи». В полиции посчитали, что эти материалы направлены «на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Помимо этого, по словам Юлии, полиция подозревает её в работе на США: «А вы знали, что я работала в консульстве США и на госдеп? Вот и я не знала. А у полиции местной это главная версия. И по этому за меня выступи столькие люди, потому что США им заплатили. Конечно, ведь отстаивать идеи просто так не может никто».

По первому административному делу штраф составил 50 тыс. руб. В начале июля на активистку завели третье административное дело по этой же статье из-за публикации в рамках общественной кампании в соцсетях «#ДаВыберу» в поддержку однополых семей.

Также в отношении Цветковой расследуют уголовное дело о распространении порнографии из-за публикаций художественных изображений вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте» с пометкой «+18».

Ранее РосКомСвобода поддержала онлайн-забастовку #заЮлю.

.

.

.