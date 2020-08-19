Определены критерии социально значимых сайтов

Минцифры определилось с требованиями к социально значимым сайтам, доступ к которым будет бесплатным в рамках проекта «Доступный интернет». Как пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

Министерством разработан проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов, требования к ним будут утверждаться правительством. Для социально значимых сайтов были определены следующие критерии:

должен иметь доменную зону .ru, .рф, .su, .дети;

должен быть создан и находиться на территории РФ;

должно владеть российское юридическое лицо;

доля иностранного капитала — не более 20%;

не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ;

не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной);

должен состоять преимущественно из российского контента;

основным языком должен быть русский язык или государственные языки регионов;

запрещается публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных);

должен входить в Реестр ОРИ;

должен быть доступным по одному статическому сетевому адресу.

Эксперимент проекта «Доступный интернет», в рамках которого предоставляется бесплатный доступ к списку социально значимых сайтов, проходит по поручению Президента Путина от 15 января текущего года. Он начался 1 апреля и до сих пор проводился только в сетях домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, NetByNet («дочка» «МегаФона») и «Вымпелкома».

В конце июня министр связи Максут Шадаев объявил о продлении эксперимента до 31 декабря и анонсировал расширение на мобильную связь. К участию в проекте приглашены все операторы связи в России. В Минкомсвязи уточнили, что, по данным самих операторов, бесплатным доступом за время эксперимента воспользовалось более 1 млн уникальных пользователей. В список социально значимых сейчас входит 371 сайт.

Также напоминаем, что согласно федеральному закону 97-ФЗ, внесённый в реестр ОРИ ресурс обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей уполномоченным госорганам. Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам. А с вступлением в силу «пакета Яровой» в июле 2018 года — всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

Поэтому если вы решите воспользоваться одним из «значимых» сайтов, будьте готовы, что ваши действия на таком ресурсе могут стать предметом изучения силовиков.

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