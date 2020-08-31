РосКомСвобода направила в ЕСПЧ возражения в деле об «образовательной блокировке»

Юристы РосКомСвободы направили в ЕСПЧ ряд возражений на позицию российских госорганов в отношении поданного нами иска по делу о неправомерной блокировке нашего сайта в общеобразовательных учреждениях Москвы. Ранее Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека заявил, что сайт РосКомСвободы якобы является инструментом доступа к заблокированному «плохому» контенту, вредному для детей.

Представитель России в своих возражениях к нашему иску приравнял размещённые на сайте гиперссылки к противоправной информации. Кроме этого, власти настаивают на том, что отношения между Департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, Департаментом образования и МГТС, основанные на госконтракте, являются частными, поэтому фильтрация контента происходит по собственному усмотрению (в реальности — по усмотрению стороннего бота, который решил отнести наш сайт в разряд источников «неправильной» информации).

К тому же, считает представитель российских властей, ДИТ якобы не обязан обеспечивать доступность конкретных сайтов в школах.

Мы подготовили несколько возражений к изложенной «официальной РФ» позиции, где основные моменты заключаются в следующем:

Наш сайт совершенно очевидно не является инструментом доступа к запрещённой информации. Он не выполняет роль анонимайзера или VPN. Это информационно-аналитический портал. Довод властей про гиперссылки также несостоятелен, поскольку даже если определённый материал на каком-либо стороннем сайте уже заблокирован по решению суда или другого госоргана, гиперссылка не поможет в получении доступа;

Полагаем, что власти РФ не могут произвольно расширять пределы фильтрации Интернета в государственных школах, которые установлены федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436-ФЗ, и подобные действия по мотивам того, что сайт якобы не имеет отношения к образованию, являются нарушением статьи 10 Конвенции, которая защищает свободу распространения информации;

При рассмотрении дела в российских судах, госорганы постоянно меняли объяснение фильтрации (от экстремистских материалов до нецензурной брани), ссылались на действия автоматизированного бота, не указывая лицо, которое этого бота контролирует. Всё это свидетельствует о том, что решение не было взвешенным и обоснованным, а локальную блокировку нельзя было прогнозировать или предвидеть.

«С сожалением отмечаем, — также говорится в документе, — что власти России не дали никаких комментариев в отношении положений закона о достаточной степени защиты от произвола. Они не комментируют также, требует ли закон от исполнительных органов и судов учёта различных интересов и побочного эффекта, который может иметь решение о блокировке либо фильтрации материалов, не признанных опасными для детей».

Эти и другие возражения были направлены в Страсбург, и в данный момент мы ожидаем решения.

Напомним, что летом этого года мы уже выиграли одно дело в ЕСПЧ против госблокировки страницы нашего сайта с выплатой компенсации от России. Европейский суд признал нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека блокировку страницы «Инструментарий» сайта РосКомСвободы, наложенную в 2015 году Анапским городским судом на основании того, что данная страница якобы является анонимайзером, с помощью которого граждане получают неограниченный доступ к запрещённым на территории РФ материалам.

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