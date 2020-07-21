Россия просит ЕСПЧ отклонить жалобу РосКомСвободы на блокировку её сайта в школах Москвы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил юристам РосКомСвободы и Центра цифровых прав ответы «официальной России» на вопросы, которые были заданы властям по делу о неправомерной блокировке сайта rublacklist.net в общеобразовательных учреждениях Москвы. Страсбург интересовало — имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции вследствие решения о блокировке доступа к нашему сайту.

В частности:

a) Принималось ли решение на достаточно точной и предсказуемой правовой основе? Содержалась ли на сайте информация, запрещённая в соответствие с федеральным законом «О защите детей от вредной информации»?

b) Представили или национальные суды соответствующие и достаточные основания для решения о блокировке доступа к сайту? Была ли на сайте обнаружена конкретная противоправная информация?

c) Было ли решение о блокировке доступа к сайту пропорциональной мерой? Была ли необходимость в блокировке доступа ко всему сайту, нежели к отдельным веб-страницам, содержащим противоправную информацию? Была ли приведена оценка влияния решения о блокировке доступа к веб-страницам, не содержавшим какой-либо противоправной информации?

Напомним, в 2016 году РосКомСвободе стало известно, что некий бот включил её сайт в каталог контент-фильтрации, который используется при оказании услуг связи в образовательных и культурных госучреждениях Москвы. В результате РосКомСвобода стала недоступна для учащихся и посетителей столичных школ, колледжей, вузов и прочих организаций, находящихся в ведении Департамента образования столицы (о блокировке мы узнали от своих пользователей).

В качестве причины «локальной» блокировки оператор связи МГТС, который обслуживает столичный департамент образования и его учреждения, сначала указывал наличие на сайте экстремистских материалов, потом — информации, которая вредит детям. Поскольку ни того, ни другого на сайте не было, РосКомСвобода попыталась защитить своё право на свободное распространение информации в российском суде, но добиться справедливости в РФ нам не удалось, поэтому пришлось обратиться в Европейский суд.

И вот, недавно представитель российских властей ответил на вопросы, заданные Страсбургом, после чего с ними смогли ознакомиться и наши юристы:

.

Ответ властей России ЕСПЧ по делу о блокировке сайта РосКомСвободы в общеобразовательных учреждениях Москвы | 0,5 Мб, pdf

.

Этот ответ в целом дан в том же формате, который касался предыдущих дел о блокировках, дошедших до ЕСПЧ, где невозможно обнаружить желания российской официальной стороны разобраться в проблеме, но зато присутствует недюжинное рвение в подгоне под выгодные властям РФ ответы законодательных норм с обязательным выставлением виноватым Заявителя.

В четырнадцатистраничном ответе властей, на наш взгляд, не содержится прямых ответов на заданные Страсбургом вопросы. По нашему мнению, как раз предсказуемости и точности в применении российских законов здесь не наблюдается. Одна норма отсылается к другой, трактовка законодательства происходит очень произвольно.

Но наиболее удивительным выглядит обоснование блокировки нашего сайта в московских общеобразовательных учреждениях — якобы на нём размещалась запрещённая в России информация, и в качестве примеров приводились гиперссылки в новостях, хотя сами по себе URL не содержат никакой противоправной информации.

«Кроме того, на форумах сайта присутствовала нецензурная лексика, доступ к которой недопустим для несовершеннолетних (в материалах дела присутствуют соответствующие скриншоты интернет-страниц сайта rublacklist.net), — пишет представитель Минюста России. — …При этом действующим законодательством установлен запрет на доступ к информации, наносящей вред здоровью детей, независимо от того, включена она в Реестр запрещённых сайтов или нет».

Поэтому власти считают, что ресурс rublacklist.net обладает неограниченным доступом к запрещённым на терриории РФ сайтам и обоснованно противопоказан для использования несовершеннолетними гражданами. «Следует также отметить, что тематика ресурса не имеет отношения к процессам обучения и воспитания молодёжи в соответствии с государственными программами образовательной деятельности», — говорится в документе. Также представитель Минюста обращает внимание, что действия Департамента «не распространяются на всех пользователей сети Интернет, они носят локальный характер и направлены на обеспечение государственных учреждений услугами связи в рамках осуществления ими образовательной деятельности».

Российские власти полагают, что жалоба РосКомСвободы является необоснованной, и просят отклонить её.

По нашему мнению, ответ представителя России в ЕСПЧ наглядно демонстрирует, как произвольно трактуется властями действующее законодательство, а сами представители государства готовы пойти на любые манипуляции, чтобы оправдать цензуру.

Глава юридической практики РосКомСвободы, партнёр Центра цифровых прав Саркис Дарбинян выразил удивление позицией представителя России в ЕСПЧ, поскольку она является ничем иным, как повторением аргументации российского суда. К тому же, в документе озвучиваются весьма сомнительные доводы о правомерности блокировки, поскольку запрещённой информация на нашем сайте в данном случае не была признана ни судом, ни каким бы то ни было другим уполномоченным органом:

«В своем отзыве на жалобу по этому делу Минюст по сути дублирует аргументацию суда и демонстрирует весьма поверхностное понимание сути вопроса. Представитель от министерства утверждает, мол, на сайте была нецензурная брань, а также ссылки на экстремистские материалы — следовательно, сайт РосКомСвободы относится к категории запрещенной информации и не может демонстрироваться пользователям МГТС при использовании проводного интернета во всех образовательных учреждениях Москвы. Однако это весьма сомнительное утверждение. Во-первых, интернет, который поставляется провайдером в рамках госконтракта, используется не детьми, а преимущественно совершеннолетними гражданами, в том числе сотрудниками учреждений. Во-вторых, на сайте РКС никогда не размещались ссылки на материалы из списка Минюста. Была ссылка на YouTube, но этой ссылки с видеороликом группы не содержалось в реестре, а потому ее распространение нельзя назвать незаконным. И в-третьих, информация на сайте РосКомСвободы, на которую ссылается Минюст, по этому основанию никогда не признавалась российскими судами и госорганами незаконной. А первоначальное решение Анапского суда о блокировке страницы сайта из-за публикации РосКомСвободой инструментов восстановления доступа к информации было уже признано ЕСПЧ незаконным. Аргументация, что сайт блокируется только на сетях МГТС, но не блокируется по всей стране, не выдерживает никакой критики, так как ведущая общественная организация по защите цифровых прав по сути лишена возможности свободно распространять информацию о своей деятельности среди студентов и преподавателей, что является нарушением ст.10 Конвенции. Нет сомнений, что решение по этому делу будет также не пользу российских властей. Сейчас готовим контрвозражение по мотивам отзыва российской стороны, которое будет направлено в Страсбург для изучения в рамках рассмотрения данного кейса».

.

Удивительно также, что «официальная Россия» игнорирует уже вынесенные ранее решения Европейского суда, например, по части гиперссылок, размещение которых на сайтах не является преступлением — по мнению ЕСПЧ, гиперссылки отличаются от других традиционных публикаций, поскольку они не содержат контент и не передают его, а направляют пользователей к информации, доступной в других местах, или привлекают внимание читателей к её существованию.

.

.

.