Генпрокуратура заблокировала Mailbox

Кажется, эпопея с угрозами заблокировать сервис защищённой электронной почты Mailbox близится к своему апогею — и по уровню сопровождающей её межведомственной неразберихи, и по сомнительности претензий к компании из Берлина:

Генеральная прокуратура РФ внесла домен и IP-адреса сервиса в реестр запрещённой информации — очевидно, всё из-за тех же лжеминирований.

История попыток заблокировать данный сервис уже вполне типична для нашей страны, и при беглом ознакомлении с ней возникает ощущение, что ведомства ведут непримиримую борьбу не только с информацией, которая кажется им вредной, но и друг с другом — за право ограничивать доступ к одним и тем же сервисам.

В декабре прошлого года Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд города Москвы с административным иском к Mailbox.org о непредоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В сентябре того же года стало известно о намерении надзорного ведомства совместно с ФСБ заблокировать сервис берлинской компании из-за ложных сообщений о терактах, которые рассылались в том числе с помощью данной электронной почты.

Основатель сервиса ответил, что готов предоставить данные о компании властям, но только таким образом, чтоб у них не было доступа к личной информации пользователей. В феврале уже текущего года состоялось судебное заседание, на котором были представляющие компанию российские юристы, и РКН отозвал иск, получив заверение о предоставлении данных от компании для внесения её в реестр ОРИ.

Исходя из комментариев, которые представители компании дали немецкой прессе, они вообще не поняли, что произошло и каких действий от них требуют российские власти. Регламенты взаимодействия с российскими ведомствами им были непонятны, логика такого сотрудничества — тоже. Письмо от Роскомнадзора, где российские власти грозились заблокировать сервис, застало их врасплох, поскольку пришло «во время рождественских каникул».

По словам представителей компании, они сами не знают точного количества своих пользователей в России, а власти требуют от них хранить данные россиян на территории РФ. Пойти на такие действия компания не могла, да и не собиралась. Сервису пришлось грустно констатировать, что от блокировки на территории РФ могли пострадать и российские пользователи (если таковые есть), и путешествующие по России клиенты Mailbox из других стран. Основатель и владелец компании Пэер Хайнляйн увидел в этом деле политический аспект:

«То, что сейчас происходит в России, является разогревом тоталитарной цензуры в Интернете, которую мы уже видим на примере Китая, и мы хотим защитить себя от нее».

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После того, как Роскомнадзор отозвал свой иск в Таганском суде, Mailbox полагал, что надзорное ведомство «пока удовлетворено этим», но основатель сервиса ещё раз повторил: «Мы никогда не будем сохранять или копировать данные наших клиентов в России».

Особое удивление у компании вызвало требование о предоставлении ключей шифрования российским силовикам, поскольку в большинстве случаев, как и с Mailbox, это технически нереализуемо — они не могут раскрыть никаких ключей клиентов, потому что сами не хранят их «в виде обычного текста».

Компания, скорее всего, понимала, что удовлетворение Роскомнадзора — это далеко не конец истории, и в риторике господина Хайнляйна прослеживается скептицизм в плане дальнейшей работы сервиса на территории РФ. И вот на днях Генпрокуратура отправила домен и IP почтового сервиса в реестр заблокированных сайтов.

По словам медиаюриста РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвоката Екатерины Абашиной, компании, которые соглашаются на внесение в реестр ОРИ, не всегда понимают, чего от них на самом деле требуют российские власти. Роскомнадзор, выполняя предписание ФСБ, направляет владельцам интернет-сервисов электронное письмо с требованием предоставить данные о компании для внесения в российский реестр ОРИ.

Зарубежные компании, как правило, оказываются сбиты с толку такими письмами, поскольку им не понятен смысл требования РКН и включения в реестр, а также последствия этого. Между тем, на попавшие в реестр сервисы возлагается целый ряд обязанностей, в частности — раскрытие пользовательских данных, переписки, предоставление ключей шифрования и многое другое, интересующее российских силовиков. По её словам, в таких запутанных ситуациях необходима грамотная работа юристов, направленная на оспаривание требований властей РФ, особенно с учётом запутанности таких требований и соблюдения разного рода регламентов.

В данном случае она приводит кейс StartMail, также заблокированного в России и дело которого ведёт юридическая служба РосКомСвободы:

«На практике мы столкнулись с такой позицией Роскомнадзора, мол, надо было просто предоставить информацию для реестра, и проблем не будет (например, штрафа или блокировки). Однако это далеко не так. РКН работает в своём направлении, ФСБ — в своём, Генпрокуратура — в своём. Как видите, даже когда с Роскомнадзором у Mailbox всё вроде бы казалось решённым, Генеральная прокуратура сыграла в свою, параллельную игру. Важно понимать, что задача Роскомнадзора в сфере контроля за ОРИ — собрать данные в реестр во исполнение указания ФСБ. Если не предоставить данные, Роскомнадзор может наложить административный штраф, а также обратиться в суд с иском о блокировке сервиса. А если предоставить или Роскомнадзор самостоятельно внесёт данные о компании, блокировка всё равно не исключается — Генеральная прокуратура во внесудебном порядке принимает такие решения. Похожая ситуация сложилась со StartMail. Голландской компании пришло постановление о штрафе за непредоставление уведомления в реестр ОРИ. При этом Роскомнадзор всё равно включил сервис в реестр, а отдельно от этого Гепрокуратура приняла решение о блокировке. Все три решения обжалуются сейчас в суде».

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К слому, Mailbox.org оказалась не единственной почтой, которую на днях Генпрокуратура отправила в бан-лист. Доступ также был ограничен к сервису safe-mail.net — у него тоже под блокировку попали домен и IP:

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