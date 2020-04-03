StartMail и РосКомСвобода через суд оспаривают штраф Роскомнадзора

Юристы РосКомСвободы, которые представляют интересы нидерландского шифрованного почтового сервиса StartMail, через суд обжалуют штраф, наложенный на компанию.

Напомним, Роскомнадзора в конце декабря прошлого года внёс сервис в реестр по слежке, что накладывало бы на него обязанности предоставлять российским силовикам не только данные пользователей, но и всю их переписку. РосКомСвобода тогда обратилась в StartMail с запросом, который с возмущением заявил, что включение в реестр ОРИ произошло без его согласия, компания никогда не контактировала с российскими властями и впервые слышит о таком реестре.

Также исполнительный директор StartMail Роберт Бинс заявил о приверженности политики сохранения конфиденциальности своих пользователей, и поскольку компания находится в юрисдикции Нидерландов, то она совершит какие бы то ни было действия в отношении своих пользователей лишь после получения запросов от судебных органов Нидерландов, но и даже это произойдёт не сразу — сначала юристы компании проверят обоснованность такого запроса.

В январе текущего года ФСБ и Генпрокуратура инициировали блокировку данного сервиса на территории России, обосновав это тем, что с данной почты приходили сообщения о лжеминированиях.

В марте текущего года наши юристы подали заявление в Арбитражный суд города Москвы, и обстоятельства этого дела нам разъяснила медиаюрист РосКомСвободы и Центра цифровых прав, адвокат Екатерина Абашина:

«Роскомнадзор хотел, чтобы почтовый сервис StartMail предоставил информацию о себе для включения в Реестр ОРИ. Так как ответа не последовало, на нидерландскую компанию был наложен административный штраф по части 1 ст. 13.31 КоАП РФ (этой нормой для юрлиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей). Для обжалования этого штрафа и было подано заявление [в столичный Арбитражный суд]. При этом StartMail всё равно внесли в Реестр ОРИ ещё до вынесения постановления о штрафе! Интересно, в чём логика «насильного» включения иностранной компании в Реестр ОРИ на основании открытых данных, а потом наложения на неё штрафа? При том, что между РФ и Нидерландами нет соглашения о правовой помощи по административным делам, и у Роскомнадзора нет правовых механизмов для принудительного взыскания штрафа».

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«Из сообщения ФСБ известно, что блокировка StartMail связана с использованием этого почтового сервиса для отправки анонимных ложных сообщений о минировании госучреждений (в том числе судов), — также напомнила медиаюрист. — Из реестра блокировок РКН следует, что решение о блокировке ресурсов StartMail приняла Генеральная прокуратура РФ».

«Ограничение доступа к нидерландскому почтовому сервису будет оспариваться в отдельном судебном процессе», — подытожила Екатерина.

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