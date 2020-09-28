Американский суд временно приостановил запрет Трампа на скачивание TikTok

Федеральный судья из окружного суда в Вашингтоне временно приостановил запрет президента Дональда Трампа на скачивание китайского приложения TikTok, сообщает The Wall Street Journal. Постановление президента должно было вступить в силу 27 сентября, своё решение судья вынес за четыре часа до начала работы постановления. Министерство торговли США заявило о готовности выполнить выполнить решение суда.

Ранее мировой суд в США запретил удалять WeChat из App Store и Google Play, а пользователи на фоне новостей о блокировке стали активно скачивать оба приложения на свои устройства, и программы показали взрывной рост популярности. Также американцы начали проявлять повышенный интерес к VPN. Только за 19 и 20 сентября число запросов в поисковиках по этой теме, по данным NordVPN, увеличилось на 34%.

Напомним, уже несколько месяцев власти США ведут «войну» с TikTok и WeChat. В Белом доме убеждены, что данные из этих приложений идут прямо на серверы в Китае, где попадают в руки к китайским военным и Китайской коммунистической партии. TikTok эти обвинения отрицает.

7 августа Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», запрещающий жителям США заключать сделки с китайскими приложениями TikTok и WeChat. Однако сервис сможет работать, будет продан американской компании. 20 сентября президент США одобрил приобретение TikTok корпорацией Oracle. С 12 ноября власти страны планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по его продаже.

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