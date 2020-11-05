Российский IT-бизнес просит не принимать законопроект «о магазинах приложений»

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциации разработчиков «Отечественный софт» и «Руссофт» и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросили Минцифры не поддерживать законопроект о магазинах приложений, сообщает «Ъ». Согласно ему, владельцы операционных систем должны разрешить пользователям устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже приложений 20% от цены без НДС.

Авторы письма считают, что инициатива навязывает условия договора со стороны государства, а это противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.

Также это «может привести к уходу из России крупных мировых игроков, которые не заинтересованы в адаптации своих магазинов приложений и официально поставляемой в Россию продукции к новым требованиям», — говорится в письме.

Проект федерального закона №1015918-7 «О маркетплейсе» в сентябре внёс в Госдуму первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Депутат считает, что от «поборов» с российских IT-компаний нужно избавляться. По его словам, сейчас документ представляет собой «предварительную концепцию» и будет доработан ко второму чтению.

Пока же инициатива выглядит как очередная попытка отрегулировать то, что этого не требует, говорят в компании мобильных приложений MobileUp. Там полагают, что сторонники законопроекта «добьются противоположного эффекта»: часть оставшихся не у дел iOS-специалистов перейдёт на работу в западные компании, а компании-разработчики мобильных продуктов переориентируются на западный рынок. Для последних к тому же вопрос свободы выбора маркетплейса приложений выглядит спорным, добавляют в компании-разработчике ПО Redmadrobot.

Вместе с тем главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян напоминает о том, что вопросы к IT-гигантам есть в США и Евросоюзе, и в целом называет инициативу верной. Давить на Apple и Google, чтобы они развивали стороннюю дистрибуцию, по его словам, действительно нужно, но делать это через механизмы законодательства о защите конкуренции должна ФАС.

Напомним, что недовольство политикой Apple происходит по всему миру. Так, в середине июня текущего года Европейская комиссия начала расследование, не нарушают ли магазин приложений App Store и платёжная система Apple Pay правила конкуренции ЕС. Японская компания электронной коммерции Rakuten подала аналогичную жалобу в ЕС в начале этого года, заявив, что Apple берёт комиссию в 30% за продажу электронных книг через App Store, в то же время продвигая свой собственный сервис Apple Books.

В июле Telegram также подал в ЕС антимонопольную жалобу на Apple, посчитав, что корпорация должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store». Наконец, в августе с корпорацией начал судиться разработчик игр Epic Games. Он добавил в игру Fortnite функцию прямых платежей, позволяющую обойти комиссию Apple и Google, после чего Apple удалила игры из App Store.

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