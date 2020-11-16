России задали вопросы о правомерности блокировки Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает представитель мессенджера в ЕСПЧ, правовой аналитик Агоры Дамир Гайнутдинов.

Суд также задал российским властям несколько вопросов, касающихся статей 6, 10 и 13 Конвенции:

Затрагивает ли настоящее дело (штраф за отказ раскрыть технические данные, которые облегчили бы доступ государства к конфиденциальной частной информации пользователей Telegram; решение о блокировке и его немедленное исполнение) гарантированную статьей 10 Конвенции свободу выражения мнения?

Было ли вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе? Преследовало ли вмешательство правомерную цель?

Было ли нарушено право компании-заявителя на доступ к эффективным средствам правовой защиты во время рассмотрения дела о блокировке сервиса и обращении решения суда к немедленному исполнению?

Было ли нарушено право на справедливый суд при рассмотрении дела о штрафе в связи с отсутствием в деле стороны обвинения и нарушением подсудности?

Было ли нарушено право на справедливый суд в связи с рассмотрением дела о блокировке сервиса по правилам ГПК, а не КАС; отказом предоставить защите достаточное время для подготовки к слушаниям, предварительно ознакомить с документами, а также отсутствием представителя компании-заявителя в суде?

Глава «Агоры» Павел Чиков отдельно подчёркивает, что:

«ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя «сдать ключи». Они не были предъявлены федеральной службой, а суды отказались исследовать эти документы».

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Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал компанию-владельца мессенджера за отказ передать ФСБ доступ к переписке пользователей на 800 тысяч рублей. Затем в апреле следующего года Таганский районный суд по иску Роскомнадзора заблокировал сервис на территории РФ. Обжаловать эти решения в Российских судах не удалось. «В деле также было множество процессуальных нарушений: начиная от неправильной подсудности и заканчивая рассмотрением дела о блокировке в отсутствие защиты с обращением решения к немедленному исполнению», — напоминает Чиков.

После этого Роскомнадзор и Генпрокуратура устроили так называемый «IP-геноцид», когда в попытках заблокировать мессенджер они подставили под удар десятки миллионов адресов Google, Amazon, Digital Ocean и других облачных сервисов. Результатом этого стали перебои в работе сотен сайтов, включая интернет-магазины, сервисы бронирования билетов и государственные ресурсы.

Летом текущего года ЕСПЧ была коммуницирована жалоба ООО «Живая Фотография», чей сайт попал под ту самую «ковровую бомбардировку» IP-адресов, а жалобы 15 пользователей, которыми занимались юристы «РосКомСвободы», ожидают коммуникации.

Кроме этого, в ЕСПЧ коммуницирована жалоба сервиса TgVPN, принадлежащий Владиславу Здольникову, чьи интересы также представляют наши юристы. В 2018 году TgVPN под надуманным предлогом подвергся блокировке, и поэтому Здольников подал иск к РКН, но все судебные инстанции отказали заявителю, вследсдвие чего ему пришлось обратиться в Страсбург.

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