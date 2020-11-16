России задали вопросы о правомерности блокировки Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах. Об этом сообщает представитель мессенджера в ЕСПЧ, правовой аналитик Агоры Дамир Гайнутдинов.
Мало @telegram не бывает pic.twitter.com/wXLiZA1v8l
— Pavel Chikov (@pchikov) November 16, 2020
Суд также задал российским властям несколько вопросов, касающихся статей 6, 10 и 13 Конвенции:
Глава «Агоры» Павел Чиков отдельно подчёркивает, что:
«ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя «сдать ключи». Они не были предъявлены федеральной службой, а суды отказались исследовать эти документы».
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Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал компанию-владельца мессенджера за отказ передать ФСБ доступ к переписке пользователей на 800 тысяч рублей. Затем в апреле следующего года Таганский районный суд по иску Роскомнадзора заблокировал сервис на территории РФ. Обжаловать эти решения в Российских судах не удалось. «В деле также было множество процессуальных нарушений: начиная от неправильной подсудности и заканчивая рассмотрением дела о блокировке в отсутствие защиты с обращением решения к немедленному исполнению», — напоминает Чиков.
После этого Роскомнадзор и Генпрокуратура устроили так называемый «IP-геноцид», когда в попытках заблокировать мессенджер они подставили под удар десятки миллионов адресов Google, Amazon, Digital Ocean и других облачных сервисов. Результатом этого стали перебои в работе сотен сайтов, включая интернет-магазины, сервисы бронирования билетов и государственные ресурсы.
Летом текущего года ЕСПЧ была коммуницирована жалоба ООО «Живая Фотография», чей сайт попал под ту самую «ковровую бомбардировку» IP-адресов, а жалобы 15 пользователей, которыми занимались юристы «РосКомСвободы», ожидают коммуникации.
Кроме этого, в ЕСПЧ коммуницирована жалоба сервиса TgVPN, принадлежащий Владиславу Здольникову, чьи интересы также представляют наши юристы. В 2018 году TgVPN под надуманным предлогом подвергся блокировке, и поэтому Здольников подал иск к РКН, но все судебные инстанции отказали заявителю, вследсдвие чего ему пришлось обратиться в Страсбург.
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