На интернет-шатдауны в Ингушетии пожаловались в ЕСПЧ

Ингушский активист Мурад Хазбиев пожаловался в Европейский суд по правам человека на отключение мобильного интернета в республике – так называемый шатдаун – во время массовых акций против соглашения о границе с Чечней. Об этом сообщил РБК аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов, готовивший жалобу.

Напомним, операторы связи устраивали шатдауны в Республике Ингушетия осенью 2018 года во время проведения акций протеста. В те дни на территории Ингушетии переставал работать мобильный интернет, а услуги связи прекратили предоставлять все работающие на территории республики мобильные операторы. Позднее — в ответ на запрос адвокатов «Агоры» — стало известно, что мобильный интернет отключали в соответствии с 3 ст. 64 закона о связи «на основании мотивированного решения правоохранительных органов».

Позже суд установил, что решение принимал начальник УФСБ Ингушетии, а операторы получали от управления письма «о возможной угрозе совершения диверсионно-террористических актов».

Мурад Хазбиев безуспешно обращался в суды — ответчиками по его иску были управление ФСБ, Роскомнадзор и Мегафон, — уточняет глава «Агоры» Павел Чиков.

Хазбиев требует признать проблемы со связью на митинге нарушением прав на свободу выражения мнения, на свободу собраний и на эффективную защиту в суде, а также незаконным ограничением прав по статьям 10, 11, 13 и 18 Европейской конвенции. Активист уточнил в жалобе, что действия ФСБ не были адекватны происходящему, а закон «О связи», которым объясняли отключение интернета, допускает ограничение связи в исключительных случаях и не для всего региона, а лишь конкретному лицу. По словам Чикова, это первое в Европе дело о шатдауне, переданное в ЕСПЧ.

Напомним, протесты в республике вспыхнули из-за того, что осенью 2018 года было подписано соглашение о передачи части земель Ингушетии Чечне между главами республик — Юнус-Бек Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. По этому соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района.

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