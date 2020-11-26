Приставы добиваются принудительного взыскания с Twitter 4 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) добивается принудительного взыскания штрафа в 4 млн руб., присужденного Twitter за отказ разместить персональные данные россиян на территории России, сообщило ведомство «Интерфаксу»:

«В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимается комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа».

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Американская платформа микроблогов в феврале 2020 года получила штраф 4 млн руб. за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей. Такой же штраф был наложен и на Facebook, который в ноябре его оплатил, и производство о принудительном взыскании было прекращено.

Twitter оспаривает решение приставов: в компании считают, что в ее отношении нельзя возбуждать исполнительное производство, поскольку она не зарегистрирована в России. В начале ноября жалобу компании к судебным приставам отклонил Мещанский суд, а позже ее отказался рассматривать Пресненский суд.

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