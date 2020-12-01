«Батеньку» заставили удалить статью о неудачных самоубийствах

Интернет-издание «Батенька, да вы трансформер» снова стало объектом нездорового интереса российских надзорных ведомств. Не так давно закончилась (в России) эпопея с удалением статьи о героинозависимой модели (чтоб продолжиться в ЕСПЧ), затем претензии коснулись шуточного материала о том, как следует описывать самоубийства. На этот раз взор властей также обратился к теме добровольного ухода из жизни — «Батенька» сообщил в своём Telegram-канале о получении письма из Роскомнадзора, в котором тот потребовал от издания удалить статью «Я очнулась в больнице: Истории неудачного суицида»:

«Мы снимаем с публикации текст, хотя видим определённую иронию в том, что в том, что под запрет попали, в общем-то, жизнеутверждающие истории: герои материала в конце концов сделали выбор в пользу жизни».

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Издание также добавляет, что это был текст Юлии Дудкиной с иллюстрациями Влада Милушкина, состоявший из монологов шестерых россиян, которые пытались покончить жизнь самоубийством, но у них ничего не вышло, а после они поняли, почему нужно жить.

В данный момент на сайте уже нет этой статьи, вместо неё висит такое же, как в Telegram предупреждение о необходимости удаления материала с припиской: «Спасибо, и не забывайте: мир в огне».

Копии статьи есть в:

Совсем недавно власти заставили «Команду 29» удалить с сайта заметку осужденного по «Болотному делу» Алексея Полиховича о нелегальных способах связи в колониях, что вызвало большой интерес к данному материалу. Активисты и обычные пользователи перезаливали текст на другие ресурсы, делились ссылками на сервисы архивирования интернет-материалов, а также конвертировали статью в pdf и другие форматы. Не стоит удивляться, если и статья «Батеньки» вызовет в Рунете такой же «Эффект Стрейзанд».

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