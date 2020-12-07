Wheely отменил судебные решения о приостановке работы за отказ передавать данные

Сервис личных водителей Wheely продолжает судебную эпопею, протестуя против решения московских властей об обязательной передаче им данных о поездках в условиях пандемии. Арбитражный суд Москвы в середине ноября текущего года встал на сторону Мещанской межрайонной прокуратуры, признавшей нарушением возобновление работы сервиса Wheely весной без передачи департаменту транспорта Москвы данных о поездках, обнаружил «Ъ» в базе решений суда.

Сервис личных водителей Wheely, продолжающий работу несмотря на отказ предоставлять мэрии Москвы сведения о поездках, не смог убедить суд в законности своих действий. Московский арбитраж встал на сторону прокуратуры, признавшей возобновление работы…https://t.co/HkcvizEOiW — Коммерсантъ (@kommersant) December 6, 2020

Но при этом Wheely удалось добиться успеха в другом деле: в начале августа Мещанский райсуд постановил ограничить работу сервиса в Москве на 90 дней, решение оставил в силе Мосгорсуд, но Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оба решения из-за процессуальных нарушений, прекратив дело. Копия постановления есть в распоряжении «Ъ» и vc.ru.

Кассационный суд встал на сторону Wheely в споре с Дептрансом Москвы и отменил решения о приостановке работы сервиса из-за отказа передавать данные о поездках. Фактически сервис личных водителей продолжал работать и сейчас оспаривает приказы департамента https://t.co/Z58njw0VNn — Стартапы и бизнес (@vcru) December 6, 2020

Производство по делу прекращено «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены постановления», говорится в документе.

Сейчас компания оспаривает июньский приказ Дептранса Москвы, утверждая, что власти не могут принуждать водителей делиться любыми данными. По этому иску Мосгорсуд в ноябре отказал, Wheely планирует подавать апелляцию, уточнил vc.ru основатель сервиса Антон Чиркунов.

Wheely также будет в суде добиваться отмены сентябрьского приказа Дептранса, по которому таксопарки, агрегаторы и диспетчеры должны в онлайн-режиме передавать в ЕРНИС личные данные водителей, номера машин, данные ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров и медосмотров.

В Дептрансе объяснили необходимость сбора данных о водителях требованиями безопасности. «Будем добиваться в федеральных (апелляция, кассация), так как городские будут, вероятнее всего, на стороне департамента», — сказал Чиркунов.

В сентябре Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять на контроль «вопрос нарушения законодательства сервисом заказа премиальных авто Wheely, который работает, несмотря на судебный запрет». Об этом заявил председатель объединения Илья Зотов. По мнению Зотова, отказ от выполнений требований указа мэра – это прямая угроза здоровью и безопасности граждан, и защите водителей от увольнений без объяснения причин. Получило ли это обращение какое-то дальнейшее развитие, неизветно.

Весной 2020 года Wheely пришлось приостановить работу по решению мэрии Москвы из-за введения карантинных мер. С середины мая премиальные такси смогли вернуться к работе, но при одном условии — их обязали передавать данные о передвижении автомобилей в режиме реального времени и сведения о водителях в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС). Wheely публично выступил против требования, назвав это слежкой за водителями и пассажирами, после чего приступил к работе. Депртанс пожаловался в столичную прокуратуру, которая признала незаконным возобновление деятельности сервиса, и в начале августа Мещанский суд его работу приостановил.

«Ну вот. Сопротивляться власти и её идиотским законам совсем не страшно и очень даже нужно», — считает создатель TgVPN Владислав Здольников:

«Для репутации, для будущего своего бизнеса, для будущего своих детей. И, конечно, огромная открытка безвольному полугосударственному Яндексу, а так же совершенно свободному, но трусливому Гетту. По возможности, выбирайте те компании, которые защищают данные и другие интересы своих клиентов. И подвергайте публичному порицанию тех, кто это не делает».

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Кстати, в начале октября Wheely обратился в Управление Нидерландов по защите данных с жалобой на то, что «Яндекс.Такси» и Uber нарушают регламент о защите персональных данных. В документе говорится, что MLU Ltd., совместное предприятие предприятие «Яндекса» и Uber, зарегистрированное в Голландии, делится c департаментом транспорта Москвы «чувствительной информацией» о своих клиентах.

Сервис подчеркнул, что эта информация конфиденциальна, так как из неё можно узнать, как часто человек посещает «врача, спортзал или кафе и в какое время возвращается домой с работы». Маршруты открывают интимные подробности жизни пассажиров, пишет Wheely: их родственные связи и политические, профессиональные, религиозные и сексуальные предпочтения.

В письме также отмечается, что Wheely неоднократно предупреждал MLU о нарушениях и призывал их прекратить. Например, Чиркунов писал об этом операционному директору «Яндекса» Грегу Абовскому. В переписке он говорил, что будет вынужден доложить о нарушениях голландскому регулятору, если MLU не изменит свою позицию, однако в компании так и не ответили «должным образом».

Нарушение регламента может привести к штрафу до 20 миллионов евро или 4% глобальной выручки нарушителя за предыдущий год. Максимальный штраф непосредственно от Управления по защите данных ниже — 1 миллион евро.

Напомним, в марте, благодаря делу Ивана Голунова, журналисты выяснили, что «Яндекс.Такси» предоставляет правоохранителям историю поездок клиентов, на что компания ответила — «это помогает спасти чью-то жизнь».

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