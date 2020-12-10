Google хочет оставить предупреждение о жёстких сценах перед фильмом «Беслан»

Владелец видеосервиса YouTube — американская компания Google обжаловала решение Таганского районного суда города Москвы по делу об ограничениях к фильму «Беслан» Александра Рогаткина, показанного в начале сентября текущего года на телеканале «Россия 1».

Ранее власти заявляли о цензуре со стороны YouTube, который якобы заблокировал доступ к данному видео, но компания ответила, что никакой блокировки нет, просто пользователю необходимо дать согласие на просмотр из-за присутствия в фильме сцен насилия и жестокости, а также войти в свой аккаунт, если пользователь не залогинен на момент просмотра. Данная процедура является стандартной для любого контента, в котором есть такие сцены.

В конце октября Таганские суд удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC, в котором истец просил суд предписать Google отменить обязательную авторизацию пользователей для получения доступа к видеоматериалу и отключить предупреждение о его содержании.

Роскомнадзор также сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру.

В конце ноября Роскомнадзор возбудил в отношении компании административное произволство, поскольку её поисковик не удалил из выдачи ссылки на интернет-ресурсы, запрещённые в РФ. В числе упомянутых сайтов — страницы с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.

Одновременно с этим, российские законотворцы разработали и внесли в Госдуму законопроект, который запрещает какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, и данная инициатива недавно прошла в парламенте первое чтение.

.

.

.