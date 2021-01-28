Следующего «Гонца» пошлют в 2022 году

Первые спутники связи «Гонец-М» планируется запустить с космодрома Восточный в 2022 году. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании «Спутниковая система „Гонец“».

«В плане стоит 2022 год по запуску, но пока без месяца», – сказал собеседник агентства.

Первый спутник «Гонец-М» был запущен с космодрома Плесецк в 2005 году, но не был введён в эксплуатацию из-за отказа ретранслятора. В целом же с того времени на орбиту выведено 22 спутника этой модели.

Низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.

Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 2019 году анонсировал создание системы со спутниками нового поколения «Гонец», которая будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Вместе с тем, новый «Гонец-2» будет предоставлять услуги мобильный спутниковой связи. Развертывание системы планируется начать с 2025 года, орбитальная группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой.

В ходе онлайнового круглого стола «Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей», проводившегося в начале ноября прошлого года, представитель компании «Гонец» заявил, что система «Гонец-2» вряд ли когда-нибудь окупится, и рассматривается она скорее как стратегический объект, «без которого будет довольно тяжело». Разворачивание же подобных систем необходимо для того, чтоб РФ получила независимость от американских компаний, услугами которых она сейчас пользуется.

В рамках поддержки отечественных операторов связи он предложил в перспективе, когда будут созданы российские системы, ввести запрет на работу иностранных компаний на отечественном рынке.

«Наверное, очень важно будет, может быть, даже искусственно убрать с рынка российского иностранных конкурентов. Почему бы и нет, если мы будем иметь возможность сами делать то, чего сейчас не имеем возможности делать», – сказал представитель «Гонца».

В октябре прошлого года обанкротившаяся британская компания OneWeb объявила о выходе из совместного проекта с российским АО «Спутниковая система «Гонец»». В 2017 году обеими компаниями было создано совместное предприятие «Уанвеб» для развёртывания в России спутниковой системы связи для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету.

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