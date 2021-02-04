Дайджест преследований СМИ: январь’2021

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Штраф для СМИ-«иноагентов»

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После новогодних праздников Роскомнадзор споро взялся за работу и составил первые восемь протоколов на СМИ-«иноагентов» по статье 19.34.1 КоАП. Надзорное ведомство якобы нашло нарушения в работе четырёх сайтов, где отсутствовала соответствующая маркировка. В конце месяца Роскомнадзор оштрафовал «Крым.Реалии» и «Фактограф» на общую сумму в 1,1 млн руб., а в начале февраля «Idel.Реалии», «телеканал Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — на 2,2 млн руб.

Сейчас в реестре находятся 12 СМИ:

– «Голос Америки»;

– «Idel.Реалии»;

– «Кавказ.Реалии»;

– «Крым.Реалии»;

– телеканал «Настоящее Время»;

– татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi);

– радио «Свободная Европа/Радио Свобода» (PCE/PC);

– «Сибирь.Реалии»;

– «Фактограф»;

– «Север.Реалии»;

– ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»;

чешское информационное агентство MEDIUM-ORIENT.

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Обвинение в клевете

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В середине месяца Минздрав Свердловской области подало иск о защите деловой репутации из-за новости издания 66.ru по расследованию «Медиазоны» о смертности от COVID-19. В иске утверждается, что факты из материала «не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию [министерства]». Какая именно информация порочит честь минздрава, в документе не сказано.

Чуть позже подали в суд и власти Новосибирской области, обвинив «Сиб.фм» в клевете. По мнению чиновников из правительства региона, публикации издания об издевательствах в доме-интернате для умственно отсталых детей не соответствуют действительности.

Новосибирский интернат подал в суд на сайт «Сиб.фм» из-за публикаций о возможных издевательствах в учрежденииhttps://t.co/GX9zfoizH9 pic.twitter.com/93UjS8HSxD — Тайга.инфо (@taygainfo) January 20, 2021

В Sib.fm со ссылкой на матерей бывших пациентов учреждения написали, что в интернате были случаи изнасилования воспитанников-инвалидов (девочек и мальчиков), а также аборты. Следственный комитет объявил проверку.

В конце месяца Центральный районный суд Кемерова частично удовлетворил иск трех кузбасских колоний к журналисту издания «Сибирь.Реалии» Андрею Новашову и пяти героям материала о пытках в тюрьмах. Суд признал недостоверными и порочащими больше двадцати фраз из публикации «“У нас только опущенные и вязанные”. Как в российских колониях ломают судьбы и позвоночники».

По словам адвоката обвиняемых Екатерины Мельниковой (Центр защиты прав СМИ), ответчики изначально были в более слабой позиции из-за ограниченной возможности защищать свои права, пока они находятся в местах лишения свободы. После же освобождения им запрещают рассказывать о своём негативном опыте. Кроме того, трудно найти свидетелей подобных случаев, ведь мало кто согласится рассказывать об издевательствах и насилии, происходящих за закрытыми дверями.

«Привлечение журналиста к ответственности за содействие распространению заявлений, сделанных другим лицом в ходе интервью, серьезно мешает обсуждению в прессе вопросов, представляющих общественный интерес», — заявила Екатерина Мельникова.

Центр защиты прав СМИ обжалует решение суда.

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Давление на «Медиазону»

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В редакцию «Медиазоны» поступило сообщение из Роскомнадзора о том, что в отношении главного редактора Сергея Смирнова возбуждено административное дело о распространении «фейковых новостей» (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за публикации об эпидемии коронавируса в системе ФСИН.

В начале декабря Роскомнадзор уже требовал удалить эту публикацию, поскольку в тексте содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений». Под угрозой блокировки «Медиазона» сделала это. Теперь Роскомнадзор требует предоставить информацию о «правовых основаниях публикации материала» и «источниках получения сведений». При этом все использованные источники можно было найти в первоначальном тексте статьи, удалённом по требованию Роскомнадзора.

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова также арестовали на 25 суток за ретвит шутки по административному делу об «участии или призывах к участию» в протесте 23 января. В этот день, рассказывает сам Смирнов, он находился дома, а поводом для заведения «административки» стал ретвит чужой шутки о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который призвал выходить на митинг в поддержку Навального.

Поразительно, что главреда «Медиазоны» @sssmirnov обвиняют в организации акции в поддержку Навального 23 января путём ретвита шуточного чужого поста о самом же себе в твиттере pic.twitter.com/1EEfyhFYlj — Апология протеста (@apologiaprotest) January 30, 2021

Выступая в суде, Смирнов отметил, что ретвит — это совсем не обязательно одобрение, к тому же ему, как главреду и журналисту, в принципе «некорректно призывать к таким митингам». Суд здравому смыслу не внял.

Я прочитал небольшую лекцию, как работает твиттер. А судья в конце сказал, что знает и так — Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021

Многие журналисты назвали произошедшее безумием. Мы присоединяемся к заявлению коллег Смирнова и выражаем ему свою поддержку, находя решение Тверского суда абсурдным и незаконным. «РосКомСвобода» требует немедленно освободить главреда «Медиазоны» и прекратить репрессии против граждан, независимо от их профессии, за выражением своего мнения (в том числе — в интернете).

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Препятствование деятельности журналистов на акциях протеста

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23, 31 января и 2 февраля по всей России прошли протесты против замены Алексею Навальному условного срока реальным. 23 января Профсоюз журналистов и работников СМИ в ходе совместного мониторинга с ОВД-Инфо зафиксировал 52 случая воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов (позже число инцидентов увеличилось до 58). Журналистам мешали вести трансляции, их избивали и задерживали. Всё это происходило несмотря на наличие, как правило, у всех журналистов специальных ярких жилетов, удостоверений и прописанных на бумаге редзаданий. Незадолго до акции, 20 января аккаунты в соцсетях некоторых СМИ — «Новой газеты», «МБХ медиа», «Дождя» — ещё и подверглись атаке ботов.

В квартиру на Пушкинской площади в Москве, где работали журналисты «Дождя», пришла полиция https://t.co/J90Te1BKAF — Meduza (@meduzaproject) January 23, 2021

При освещении акций 31 января или накануне их проведения Профсоюз журналистов зафиксировал 122 нарушения прав сотрудников СМИ по всей России — в два раза больше, чем неделей раньше. Профсоюз насчитал 19 случаев устрашения накануне проведения акций 31 января в форме визитов полиции с «предостережениями», ряд арестов и даже предположительно одно уголовное дело. Также особо выделяются как минимум три случая физического насилия в отношении журналистов.

2 февраля у здания Московского городского суда или рядом с ним были задержаны как минимум 14 журналистов из разных СМИ — телеканала «Дождь», Sota.Vision, Mash, «Открытых медиа» и других. Журналиста Федора Худокормова ударил силовик, врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

❗️У избитого силовиком журналиста Федора Худокормова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы Фото: @AvtozakLIVE pic.twitter.com/KEkGeJ2pIQ — Открытка (@openrussia_team) February 3, 2021

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Одна хорошая новость

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И к хорошим новостям, которые, к сожалению, не могут разбавить весь негатив первого месяца нового года. В Ингушетии суд освободил от уголовной ответственности бывшего редактора издания «ФортангаORG» Рашида Майсигова, обвиняемого в призывах к сепаратизму (часть 2 статьи 280.1 УК).

По версии следствия, в феврале 2019 года Майсигов опубликовал пост со словами: «Это все мое родное! Это Родина моя! Ради достойной жизни будущих поколений есть только один путь — выйти из состава России и присоединиться к правовому демократическому государству Грузия. Просим руководство Грузии и мировое сообщество поддержать наш выбор и принять Ингушетию в состав Грузии — взять под свою защиту и паспортизировать все население республики грузинскими паспортами».

Судья удовлетворил ходатайство о прекращении дела в связи с декриминализацией статьи 280.1 УК.

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