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Аналитика
25 March 2022

Цифровая стена: обзор интернет-ограничений и ухода IT-компаний за первый месяц *****

Собрали не всё, но картинка понятна: зарубежные санкции, блокировка СМИ, запрет на слово «война» и другая цензура, кибервойны, выход России из Совета Европы.

24 февраля Россия ввела войска на территорию Украины. С тех пор в отношении россиян многое изменилось как внутри нашей страны, так и за рубежом.

Санкции международных IT-компаний

Многие государства ввели в отношении России санкции. В конце февраля и начале марта IT-компании начали выполнять требования регуляторных ведомств своих стран и ушли из РФ или в том или ином виде приостановили свою деятельность. Так, 

  • Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России;

  • Adobe прекратила продажи своих сервисов в России;

  • IBM прекратила работу в России и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями;

  • Amazon Web Services стала блокировать регистрацию российских пользователей;

  • Booking.com перестал работать;

  • Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в РФ;

  • IBM прекратила продажу технологий;

  • Dell приостановила продажи продукции;

  • Ebay приостановил доставку заказов в Россию;

  • Одна из крупнейших в мире точек обмена трафиком LINX отключила «Ростелеком» и «МегаФон»;

  • В Латвии запретили работу «Яндекс.Такси» из-за хранения данных в России;

  • Игра Minecraft ушла из онлайн-магазинов для российских пользователей;

  • Apple Pay и Google Pay перестали работать;

  • Стриминговый сервис Netflix тоже удалил свое приложение из App Store и Google Play в России;

  • Visa и Mastercard приостановили работу. На территории России по картам до истечения срока их действия по-прежнему можно будет платить в магазинах (не получится за рубежом), поскольку ещё в 2015 году Visa и Mastercard передали обработку операций внутри России Национальной системе платежных карт (НСПК). В то же время карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом, в России работать не будут. 

«Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России», — прокомментировал уход с рынка президент Microsoft Брэд Смит.

Более полный список компаний, применивших санкции, можно посмотреть здесь. 

«Новости о разрыве связей с Россией идут валом, не успеваем фиксировать. Эдак через неделю в стране останется только белорусский трикотаж и сплошная Скабеева по всем каналам в режиме 24/7», — отреагировал 5 марта телеграм-канал «ЧТД».

Частично ограничили доступ и заморозили средства и криптобиржи. Например, полностью прекратила работу BTC-Alpha, отключила торговлю рублёвыми парами (с использованием рублей) KUNA, приостановила регистрацию для новых пользователей из РФ, Белоруссии и с Украины CEX IO. Binance с 10 марта прекратила принимать Mastercard и Visa, выпущенные в России. Закрыть доступ к своим торговым платформам для россиян решили и крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи Upbit, Bithumb и Korbit.

Достаётся блогерам, студентам, геймерам и даже желающим познакомиться. Так, 4 марта YouTube отключил рекламу в России, а значит, и монетизацию просмотров от российских пользователей. Денежные операции на Twitch и на Steam после введения санкций стали проводить только через электронную платежную систему PayPal, но с 3 марта PayPal временно не регистрирует новых пользователей из России. 

Популярную игру Brawl Stars удалили из магазинов приложений в России и Беларуси. Существующие аккаунты потеряют доступ после следующего обновления. Сервисы знакомств Bumble и Badoo также перестали работать в России и Белоруссии. Disney приостановил релиз и прокат всех своих фильмов в российских кинотеатрах. У российских студентов и университетов отозвали доступы к MATLABПриостановлена регистрация на все экзамены английского языка IELTS.

«Чтобы оценить, насколько серьезно киберсанкции могут ударить по гражданам России, стоит взглянуть на то, как глобальные IT-компании (не)работают в Крыму», — напомнили «Сетевые свободы». 

Списки можно продолжать довольно долго. Из российских организаций под санкции попали В ПАО «Ростелеком» (владеет оператором Tele2, центрами хранения и обработки данных MSK IX, ООО «Цифровые технологии идентификации», АО «РТ Лабс», занимающаяся интеграцией сложных государственных IT-проектов, в числе которых Госуслуги), банки Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк, Минобороны и СВР, РЖД, КамАЗ, авиастроительные корпорации, такие как «Сухой» и «Туполев», судостроительные корпорации, компании космического сектора и др.

«Попросил Илью Шуманова объяснить, на кой чёрт Западом вводятся ограничения, касающиеся простых россиян. Коротко — за этим стоит идиотизм (ну или поприличнее — глубокое непонимание)», — пишет автор телеграм-канала «Накипело».

Упомянутый Илья Шуманов в контексте санкций в отношении российских олигархов вспомнил «такое понятие, как collateral damage (сопутствующий ущерб). Этот термин описывает ущерб, возникший случайно в ходе атаки намеренной цели». По его словам, финансовые ограничения должны коснуться «влиятельных людей со связями в Кремле, а в реальности под них попадут обычные граждане России». 

На этом фоне лучом света в тёмном царстве выглядит решение ProtonMail не уходить из России. Компания считает важным, чтоб пользователи оставались в безопасности, а также получали доступ к заблокированным по политическим мотивам средствам массовой информации. Со словами «GitHub — это дом для всех разработчиков, независимо от того, где они находятся» остался в России и GitHub. Спутниковая сеть Илона Маска отказалась блокировать российские СМИ. К слову,

«Роскомсвобода» считает, что санкции иностранных IT-компаний в отношении обычных российских пользователей только помогают цензуре. По нашему мнению, доступ к интернету и электронным средствам связи жизненно необходим, поскольку только с его помощью россияне могут получать объективную информацию и принимать правильные решения, а их исключение из глобальной Сети лишает достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса.

Также мы призываем VPN-сервисы предоставить российским пользователям свободный доступ, чтобы россияне не остались один на один с цензурой. Подпишите нашу петицию! Она уже дала результат. Например, AmneziaVPN в ответ на призыв создала телеграм-бот, который раздаёт бесплатный ограниченный VPN-доступ к самым востребованным заблокированным ресурсам. А ещё нашлись энтузиасты, которые сделали HighLoad VPN на базе Outline и Shadowsocks, тоже бесплатный.

 

Блокировка независимых СМИ в России

24 февраля Роскомнадзор фактически ввёл военную цензуру. Ведомство заявило, что что СМИ, информационные ресурсы при подготовке материалов и публикаций, касающихся «проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике», обязаны использовать информацию и данные только из официальных российских источников.

Официальные российские источники не единственные источники информации, закон не обязывает использовать только их, пояснил юрист «Роскомсвободы» Севан Авалян:

«Закон «О СМИ» даёт гарантию свободного поиска, получения, производства и распространения массовой информации, — рассказал он. — Достоверными могут быть также не российские источники. Но, чтобы не возникало ответственности, информация или должна быть достоверна, или распространитель не должен осознавать, что публикуемая информация ложна, а подаётся, как достоверная. Об этом говорят ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ».

28 февраля заблокировали DOXA. До этого Роскомнадзор на основании постановления Генпрокуратуры потребовал заблокировать текст DOXA «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». 

1 марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» из-за материалов «с призывами к экстремистской деятельности». По данным ведомства, эти СМИ также «целенаправленно и систематически» публикуют «заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР». 3 марта Совет директоров ликвидировал «Эхо Москвы».

«Закрытие «Эхо Москвы» это не просто закрытие оппозиционного СМИ, где гости озвучивали различные неудобные для власти точки зрения. Это еще и показатель для нас с вами и сигнал туда — на Запад. Для нас — это показатель того, что эпоха говорить то, что думаешь заканчивается. Начинается эпоха «думай ЧТО говоришь». Закрытие самой популярной радиостанции в стране лишний раз показывает, что для власти «Эхо» было лишь бутафорией свободы слова: «Смотри, Запад, ты говоришь, что у нас нет свободы слова? А вот есть «Эхо Москвы». Теперь власти некому показывать это «свободу слова», а это значит, не нужно оно вовсе», — отреагировал адвокат Калой Ахильгов.

5 марта Владимир Путин подписал закон о больших сроках за публикацию альтернативного мнения про военных РФ. Поправки в УК подразумевают наказание за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск», санкция за нарушение новой статьи — от штрафа не более полутора миллиона рублей до лишения свободы на срок до 15 лет.

«Ощущение истерики. Угрозы сажать на 15 лет за «фейки» о вооружённых силах, угрозы сажать на 20 лет за любую помощь Украине, ковровые блокировки СМИ. Уверенная в себе власть так себя не ведёт», — написал главный редактор Republic Дмитрий Колезев.

В связи с этим изменили форматы вещания: «Редакция»; ВВС ; «Новая газета»; Colta; The Bell; «Осторожно, новости»; «Дождь»; и др.

Роскомнадзор провёл настоящую чистку и заблокировал сайты следующих СМИ: «Медиазона», Republic, «7х7», «Агентство», «Сноб», «Собеседник», «Настоящее время», «Псковская губерния», «Тайга.инфо», «Медуза», «Би-би-си», Deutsche Welle, The Village, «Наша Нива», TJ и др.

Кроме того, в России заблокированы сайты Минздрава Украины, Днепровского вуза и крупных украинских СМИ.

ЕСПЧ уже признавал тотальную блокировку СМИ в России незаконной. Вот только теперь юрисдикция ЕСПЧ на нас не распространяется. Впрочем, на нарушения, произошедшие до 16 марта, всё ещё можно подать в Суд. 

«Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс.Дзен» на своих платформах стали блокировать странички следующих СМИ: «Север.Реалии», «Радио Свобода», «Настоящего времени», «Медузы», «7х7». Также известно, что во «ВКонтакте» заблокированы группы Republic, The Village  и «Медиазоны»

«Независимость и свобода СМИ в условиях острых конфликтов или напряжённости ещё более значимы, чем в спокойные времена. СМИ, будучи представителями общества, четвертой властью, могут подняться над ситуацией, выслушать все стороны, сопоставить факты, обратиться за анализом к экспертам, — говорит пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева. — Качественная независимая журналистика особенно важна, когда стороны находятся в пылу вражды и хотят победы любой ценой, даже с помощью распространения фейк-ньюс или запрета какой-то информации».


Запрет государственных СМИ за рубежом

25 февраля Польша, Литва, Эстония и Латвия запретили трансляцию российских каналов, таких как «Россия», «России 24», «РТР Планета», «НТВ Мир».

26 февраля ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе.

27 февраля Европейский союз запретил вещание RT, а также объявил о блокировании работы агентства Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня», которое возглавляет главный редактор RT Маргарита Симоньян). Приостановили вещание RT и в Австралии.

17 марта Канада запретила вещание телеканалов RT и RT France

«Комиссия считает, что дальнейшее вещание телеканалов RT и RT France не отвечает общественным интересам. <...> Канадские вещатели более не имеют права распространять их сигналы в Канаде», — cказано в заявлении канадского регулятора.

Блокировали российские государственные СМИ и соцсети. Так, Facebook ограничил доступ к телеканалу «Звезда» и РИА Новости, TikTok заблокировал аккаунты RT и Sputnik в ЕС,  Yotube — канал «Соловьёв.Live». Роскомнадзор потребовал от YouTube и TikTok незамедлительно снять введённые на территории Европы ограничения доступа к официальным аккаунтам российских RT и Sputnik.

Кроме того, Facebook запретил российским государственным СМИ запретили показывать рекламу и осуществлять монетизацию. 

«В идеальном мире свободы слова доступ на все площадки есть у всех групп интересов с разными взглядами. Всё остальное — это оттенки цензуры, — считает пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева. — Ещё более странно, когда в игру вступают медиаплатформы. Выглядит это так: Роскомнадзор замедляет Twitter — Twitter блокирует российские государственные СМИ — Роскомнадзор блокирует Twitter. Я считаю, таким образом проигрывают все! Особенно общество, которое из-за этих манёвров лишается каналов информации». 

 

Блокировка иностранных соцсетей в России 

На территории России заблокированы Facebook и Instagram, а также Twitter. Facebook и Instagram объявлены экстремистскими организациями. 

28 февраля Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.

2 марта наши технические специалисты и просто технические специалисты зафиксировали изменение поведения в служебных доменах YouTube.com, конкретно в yt3.ggpht.com. С очень большой вероятностью это был сигнал одного из двух:

- РКН тренируется как замедлять Youtube, но пока его не планирует замедлять

- РКН в ближайшее время начнет замедление YouTube.

Как только по СМИ пошёл шум после нашего поста, и журналисты начали связываться с Роскомнадзором с целью получить комментарии, соединения к данному домену перестали сбрасываться.

6 марта TikTok ограничил возможность пользователям из России загружать новые видео и смотреть иностранные ролики.

За период с 24 февраля по 1 марта, VPN-приложения загрузили более 1.3 миллиона раз. Спрос на VPN в России вырос за эту неделю на 1268%.

Помимо VPN-сервисов в списки самых скачиваемых приложений для iOS в конце февраля попали:

  • приложение онлайн-СМИ «Медуза» (в день начала <военной спецоперации> в Украине возглавило рейтинг, при том что ранее в него не входило);

  • сервис для отслеживания самолетов Flightradar24;

  • мессенджер с повышенным уровнем защищенности Signal;

  • мессенджер Bridgefy (позволяет обмениваться сообщениями при отсутствии доступа в интернет);

  • сервис Maps.me с офлайн-картами.

17 марта наши технические специалисты зафиксировали тестовые блокировки средств обхода блокировок. Сообщалось про блокировки Psiphon и 1.1.1.1 WARP, а также NordVPN.

Исследовательская компания Mediascope по просьбе РБК  подсчитала, как изменилась аудитория Twitter, Facebook, Instagram и TikTok с 24 февраля по 15 марта:

- Instagram: аудитория снизилась на 16% — с 39 миллионов до 34 миллионов;

- Facebook: аудитория снизилась на 40% — с 10 миллионов до 6 миллионов;

- Twitter: аудитория снизилась на 50% — с 2,6 миллиона до 1,2 миллиона;

- TikTok: аудитория не изменилась — каждый день сервисом пользуется около 31 миллиона человек.


Цензура высказываний

24 февраля актёра Марата Башарова уволили из театра. В день начала «спецоперации» России на Украине он выложил фото с Путиным и написал «спасибо».

В тот же день Московский театр им. Маяковского запретил актерам комментировать ситуацию на Украине. Критика = «измена Родине».

25 февраля администрация РЭУ имени Плеханова потребовала от студентов не выкладывать в соцсети ничего, «что касается ситуации с Украиной».

В Красноярске полицейские угрожали жителям за антивоенные посты в соцсетях.

6 марта в России вынесли первый штраф по новому закону о запрете на публичные действия по дискредитации ВС РФ. Пеню в размере 60 тысяч рублей получил 49-летний житель Кемеровской области. По данным следствия, он разместил видео с призывом выходить на антивоенные акции.

22 марта по статье о «фейках» арестовали первого человека — Сергея Клокова, сотрудника столичного главка МВД.

24 марта суд оштрафовал калужского активиста на 50 тысяч за ролик против «спецоперации».

Подробнее о цензуре высказываний читайте в нашем будущем дайджесте по ст. 282

 

Кибервойна 

Число утечек данных граждан России и Украины за первую неделю военных действий резко выросло. C 24 по 28 февраля число хакерских атак на российские компании, госорганы, банки и СМИ выросло как минимум втрое.

25 февраля хакеры Anonymous, которые объявили России кибервойну, взломали Минобороны и опубликовали базу данных, в которой, как утверждается, содержатся телефоны, e-mail и имена работников министерства.

Среди крупных — утечка данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда». В открытом доступе оказались имена, номера телефонов, адреса и сведения о заказах за последние полгода. Такая карта с детализированными данными гуляет по Сети с 22 марта.

Поэтому «Роскомсвобода» готовит коллективный иск против компании и призываем всех пострадавших присоединиться к нашей жалобе, написав нам на [email protected]

Сервис доставки СДЭК в конце февраля также заявил, что стал объектом хакерских атак, в результате которой в сети оказались данные российских и украинских пользователей.

Кроме того, сбором персональных данных занимается бот «Ищи своих», который появился в Telegram: он предлагает проверить, не пострадали ли ваши родные и близкие на Украине. На самом деле бот вытягивает из граждан персональную информацию о российских военнослужащих, в том числе ФИО, дату рождения, адрес проживания, воинскую часть, звание и контакты военного, объяснил депутат Госдумы Антон Горелкин. Злоумышленники продвигают услуги бота, обзванивая граждан. Такой звонок поступил и корреспонденту «Ъ».

Неоднократно взламывались сайты госучреждений и СМИ, на которых потом появлялись призывы остановить войну. На картах Apple Роскомнадзор переименовали в «Министерство фашизма». Сайты различных ведомств плохо работают (Правительства, Госдумы, мэрии Москвы, ФСБ, министерства обороны).

Около 400 000 хакеров из разных стран помогают противостоять цифровым атакам России, заявили в первой половине марта в CyberProof со ссылкой на властей Украины. Таким образом, кибервойна ведётся не только между Украиной и Россией, но и — от имени этих стран — «цифровыми солдатами» со всего мира. Впервые в истории к открытой кибервойне подключились волонтёры со всего мира.


Реакции

Twitter рекомендовал пользователям, находящимся в зоне конфликта в Украине, деактивировать свои аккаунты.

Meta ввела меры по защите аккаунтов жителей Украины из-за действий России. Вот главные:

- Пользователи могут моментально блокировать свой профиль в фейсбуке. Это позволит видеть контент на странице только друзьям;

- список друзей закрыт, чтобы помочь защититься от преследования;

- пользователи, которые делятся фотографиями военных действий, будут получать предупреждения о публикации устаревших сведений, если такое обнаружат системы компании;

- аккаунты российских государственных СМИ помечают специальной плашкой и лишают монетизации.

Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвали не ограничивать свободу слова в России.

Представители многих профессий — от антропологов до кинооператоров — создали петиции, в которых призвали остановить «спецоперацию».

В открытом доступе также находится международное письмо на платформе Avaaz, которое за месяц собрало более 2 млн подписей. Российская антиспецоперационная петиция на Change.org набрала более 1 млн голосов. Её передали Президенту РФ.

Россия вышла из Совета Европы. Чем это грозит, читайте здесь. Если кратко, то теперь россияне не смогут обращаться в Суд этой организации (ЕСПЧ), который  является органом, где можно было добиться справедливости по делам о свободе распространения информации в Сети и защите приватности.

 

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