«Уважаемый Big Tech»: Access Now призвала бизнес встать на защиту гражданского общества

В конце декабря Роскомнадзор заблокировал сайт известной правозащитной организации «ОВД-Инфо». В судебном постановлении указывалось, что, сообщая о политических репрессиях и арестах во время протестов, а также оказывая юридическую помощь задержанным лицам, «ОВД-Инфо» может создать «впечатление» оправдания «экстремистской деятельности». Надзорное ведомство также отправило уведомления платформам социальных сетей — Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Яндексу» и Google — с просьбой заблокировать страницы «ОВД-Инфо» в социальных сетях.

Мы призываем технологические компании не следовать этим указаниям и продемонстрировать силу своей приверженности правам человека. Если такие компании, как Meta, Twitter, Google, ценят наши права, они должны показать это, защищая голоса правозащитников, журналистов и активистов.

Почему соцсетям не следует удалять страницы ОВД-Инфо

Крупные технологические платформы, включая Facebook, Twitter, Google и даже Telegram, признают необходимость соблюдения законов в юрисдикциях стран, где они работают, но с учётом международных принципов в области прав человека.

Право на свободу выражения мнений, право на свободу собраний и ассоциаций и право на справедливое судебное разбирательство являются базовыми правами человека, защищёнными Всеобщей декларацией прав человека (ВДПЧ) и Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП) и закреплёнными во многих национальных конституциях (в том числе в российской). Давление на такие организации, как «ОВД-Инфо», которые оказывают юридическую помощь людям, осуществляющим своё право на протест, явно противоречит этим международным принципам.

Это не только об «ОВД-Инфо» — это обо всём мире

В последние годы число репрессивных законов во всём мире, которые криминализируют права на свободу выражения мнений и собраний, показывает ошеломительный рост. Казахстан, Беларусь, Польша, Венгрия, Египет, Израиль, Никарагуа, Сальвадор и Гватемала входят в число стран, которые приняли или рассматривают возможность принятия законов об «иностранных агентах», аналогичных российским. Они подавляют инакомыслящие организации и отдельных людей, обвиняя их в получении иностранных средств. Мы также видим, как правительства используют законы о борьбе с экстремизмом или терроризмом против гражданского общества в Беларуси, Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Турции.

Многие из этих законов привели к уничтожению организаций в юридическом, физическом и цифровом виде. Так, в декабре Россия ликвидировала «Мемориал», одну из старейших и глубоко уважаемых российских правозащитных организаций, за то, что она якобы не пометила свои онлайн-публикации как материалы «иностранного агента». В этом месяце белорусские власти заблокировали сайт партнёра Access Now — Human Constanta — за распространение якобы экстремистских сообщений, «направленных на формирование деструктивных настроений в обществе», и подрыв авторитета нынешнего правительства и сотрудников правоохранительных органов. Как и «ОВД-Инфо, Human Constanta регулярно сообщает о случаях политически мотивированных преследований в Беларуси и следит за соответствием белорусских законов международным стандартам.

Применение этих драконовских законов в отдельных случаях привело к тюремному заключению представителей гражданского общества — например, членов белорусской правозащитной группы «Весна» и российского лидера оппозиции Алексея Навального с соратниками.

Компании тоже сталкиваются с сильным давлением. Мы видели, как российские власти принуждали Google и Apple удалять «Умное голосование» Навального из своих магазинов приложений, а Бразилия заключила в тюрьму вице-президента Facebook по Латинской Америке, пытаясь получить данные из WhatsApp.

Что может сделать бизнес

Опасные репрессивные тренды проверяют технологические компании на прочность относительно прав человека и этики. Бизнес, несомненно, находится в трудном положении. Тем не менее у него есть ресурсы и рычаги для противостояния государствам, которых нет у гражданского общества и отдельных лиц. Технологические компании должны использовать свои влияние и мощь для противостояния правительственным практикам, ставящим под угрозу пользователей и права человека. Уступка требованиям, нарушающим наши права, только усугубляет проблему и побуждает власти относиться к компаниям как к средству контроля над гражданами.

Мы призываем технологические компании, включая Telegram, Meta, Twitter, «ВКонтакте, «Яндекс» и Google:

- информировать пользователей о любых указаниях правительства о цензуре, публично осуждать их и оспаривать законность в судах;

- привлекать внимание государств-членов Freedom Online Coalition и других единомышленников к любым незаконным запросам, а также поощрять дипломатические переговоры в целях снижении рисков относительно цифровых прав;

- консультироваться с гражданским обществом и объединять компании-партнёров для совместного противодействия государственной цензуре;

- выпускать и постоянно обновлять регулярные отчёты о прозрачности, в которых подробно описывать количество получаемых правительственных требований блокировать, ограничивать или удалять контент или учётные записи пользователей, а также перечислять то, как компания отреагировала на эти требования.

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