Тема недели: О вреде блокировок на примере Patreon

Patreon, дающий возможности для монетизации контента, известен не первый год и востребован наравне с монетизацией в YouTube. С помощью этой платформы пользователи финансируют как профессиональный, так и «домашний» контент по самым разным темам, от музыки до рукоделия. Блокировка Patreon негативно отразится на авторах, которые и без того испытывают трудности с заработком: YouTube ограничил монетизацию, а альтернативные способы находятся под строгим госконтролем.

Таким образом, сужается количество инструментов получения дохода. Неизвестно, когда та или иная платформа будет запрещена или как перевод денег, например, из-за рубежа скажется на самих авторах (держим в уме закон «об иноагентах», который может затронуть абсолютно любого). При этом, отмечу отдельно, для поощрения создателей контента не всегда ведь будешь искать другие пути при наличии препон. Поэтому это не тот случай, когда блокировку можно легко обойти и сказать, что она не очень страшна.

Но госзапреты могут послужить и триггером для появления новых форм самовыражения. Свободу мысли в головах запретить нельзя, «культурный разум» будет выплёскиваться в других форматах. Возможно, это в конечном итоге даже станет точкой роста и поспособствует смене и культурной, и общественной парадигмы.

Однако положительно оценивать блокировки, конечно же, невозможно. Имеет значение их способ, продолжительность. Иногда можно просто использовать VPN и не беспокоиться ни о чём, но иногда — нет, поскольку виды блокировок тоже «эволюционируют», например, применяется замедление работы ресурсов. Для маленьких проектов блокировка может оказаться смертью. У больших ресурсов есть ядро аудитории, которое поможет им выстоять. Но даже у них возникают проблемы, от изменения каналов передачи информации до взаимодействия с рекламодателями.

Если бы мы жили в правовом государстве, инициативы других депутатов, институты (например, суды), работающие принципы (выборность власти) могли бы уравновесить «вредные» законы. К сожалению, на существующей в нашей стране почве блокировки отражаются на пользователях особенно негативно.