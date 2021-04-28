Власти продолжают использовать в официальной документации пиратский софт

Российские госведомства снова уличили в применении пиратского программного обеспечения. Известный IT-эксперт, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин, два года назад писавший об использовании как минимум 22 министерствами и федеральными службами подобного софта, сообщил о новом таком факте — на этот раз пиратское ПО оказалось в документации Минпросвещения:

«Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему что в материалах по „регулированию просвещения“ все те же метки пиратского ПО.



Я бы сказал что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на „импортозамещённые продукты“».

Речь идёт о подзаконном акте, разработанном в рамках исполнения скандального закона «о просветительской деятельности», который раскритиковали представители науки, культуры, известные блогеры, педагоги и другие эксперты. Новыми нормами могут быть запрещены многие не прошедшие одобрения государства виды просвещения, в том числе онлайн-курсы, тренинги, дистанционные виды обучения.

Страница с проектом постановления набрала рекордные 9,2 тысяч дизлайков.

«Цифровая трансформация говорите...? — иронизирует Бегтин. — Ну, вы меня понимаете. Надо повторять этот анализ».

В 2017 году также стало известно о приверженности российских чиновников к пиратскому контенту. Выяснилось, что в различных ведомствах непрочь поскачивать торренты, и наиболее убеждёнными антикопирайтерами оказались силовики — МВД, ФСБ, ФСО, чьи интересы варьировались от семейного кино до диснеевских мультиков, а также касались всё того же софта (Windows и Photoshop). Любители «клубнички» качали интересующий их контент с IP-адресов МВД, Минфина и ФСО.