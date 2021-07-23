Полиция закрыла одно из дел по распознаванию лиц

Одно из связанных с распознаванием лиц дел, за которым мы следили, закрыли. Напомним, девушку Карину (имя изменено про просьбе героини — прим. ред.) обвинили в участии в акции протеста на основании одних только фотографий с камер распознавания:

«Изображения были чёткими, крупными, сделанными чуть поверх головы. Девушка на видеозаписи не находилась в толпе, а просто шла по улице. Как будто кто-то стоял и снимал прохожих напрямую».

Карина дала объяснение, в котором не признавала вину. Затем вместе с адвокатом, партнёром ОВД-Инфо Юлией Кузнецовой она заявила ходатайство о назначении портретной экспертизы. Бремя доказывания вины лежит на полиции, и все сомнения толкуются в пользу подозреваемого, напоминает юрист.

«Дело прекратили, потому что не имели надлежащих достоверных доказательств участия в несогласованном митинге. Даже если бы экспертиза вдруг признала, что на фото изображена Карина, всё равно на них не видно причастности к акции протеста: девушка просто идёт по улице», — говорит Кузнецова.

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Напоминаем, что «Роскомсвобода» выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.

Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц.

Теперь мы ещё сотрудничаем со отдельными столичными депутатами по вопросу разработки закона Москвы о моратории.

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Почему приватность — это ценность, читайте здесь, зачем защищать персональные данные — здесь. А как не попасть «в базу» и что делать, если вас обвиняют на основе результатов системы распознавания, — тут и тут.