Demhack 4: участники нашли решения для защиты приватности во время *****

21-22 мая «Роскомсвобода» и Privacy Accelerator при поддержке «Теплица социальных технологий» провели Demhack 4 — онлайн-хакатон в области приватности и свободы интернета. Уже который год мы помогаем командам искать технические решения для защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей пользователей. В этом году отбор прошли 11 заявок.

На хакатоне было четыре трека:

приватность в условиях военного времени;

доступ к информации;

русскоязычное сообщество за границей;

доступ россиян к технологиям.

Перед участниками стояли задачи, которые они решали на протяжении двух дней. Всем была оказана помощь менторов.

Победителями стали команды literalLegends, Get_site_copy и SecurityBand. Первая и третья работали над созданием бота в мессенджерах, который будет делиться мостами Tor с пользователями (задача от The Tor Project), вторая — над телеграм-ботом, способным сделать заблокированную информацию снова доступной. literalLegends получила 50 тыс. руб., призёры за второе и третье место — 40 и 30 тыс. руб. соответственно.

Специальные призы — устройства Flipper от создателя Павла Жовнера — ушли к literalLegends, «Наст мисис елите форсес» и Burping enthusiasts. Мерч от «Роскомсвободы» (футболки и стикерпаки) — к Get_site_copy. Команда «Наст мисис елите форсес» придумала проект Cherepaya Proxy — использование мессенджеров в качестве транспорта для передачи трафика. Burping enthusiasts — плагин для почтового сервера для хранения писем в файловой системе IPFS. Подробнее о победителях и других участниках мы напишем позднее в нашем обзоре.

Партнёрами хакатона стали международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, СМИ, правозащитные организации в сфере гражданских и цифровых прав, медиа и технологические проекты, среди которых:

Поздравляем победителей, благодарим остальные команды за участие, менторов — за уделённое время и рекомендации, а также жюри — за оценку проектов! Удачи командам в дальнейшей реализации проектов и до новых встреч!